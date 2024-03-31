Geçersiz oy pusulası: Oy taşarsa geçersiz mi? Oylar nasıl geçersiz olur, hangi durumda geçersiz olur?

Seçmenler, oy kullanma günü sandığa gitmeden önce seçmen kaydı sorgulama ekranından oy kullanabilecekleri yerleri görüntüleyebilecek. 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 beldenin belediye başkanıyla birlikte 50 bin 336 muhtar belirlenecek. Seçimlere 34 siyasi parti kalırken oy pusulalarındaki sıralamalar YSK'nin resmi internet sitesinden yayınlanmıştı. Yerel seçimlerde birden fazla oy kullanıldığı için oy pusulaları farklı renklerde olacak. Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası beyaz, il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula turuncu, belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası mavi olacak. Oy verme işlemi kabinde tamamlandıktan sonra tüm pusulular aynı zarfa konulacak ve oylar sandığa atılacak. Peki Doğru oy nasıl kullanılır? Mühür taşarsa oy geçersiz mi, hangi durumlarda oy geçersiz sayılır? İşte, Yerel seçimlerde oy kullanma detayları…



DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?



31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemleri Doğu illerinde saat 07.00'de başlayacak. Diğer illerde ise oy kullanmalar sabah saat 08.00- 17.00 saatleri arasında olacak.



Yerel seçimlerde sandığa erken veya geç giden seçmenler oy kullanamayacak. Erken gidilmesi durumunda sandıklar hazır olmadığında oy kullanma yapılmaz. Saat 17.00'dan sonra sandığa gidilmesi durumunda ise sandıklar kapanır ve oy dökümü sayımı başladığından yine yasal olarak oy kullanılamayacak.



Oy kullanacağı sandıkları seçmen bilgi kağıdı üzerinden sorgulayan adaylar, sandıkta sıra olduğu durumlarda oy kullanmak için sıraya girmelidir.



İşlemler tamamlandıktan sonra kimlik belgesini görevlilere teslim eden vatandaşlar, pusula ve mührü alarak yalnız başına kabine girebilir. Kabine birden fazla kişi girmesi durumunda tutanak tutulabilir.



Vatandaşların tek pusula hakkı bulunduğundan mührü taşırmamak oy kullanırken önem teşkil ediyor. Pusula katlanırken içe doğru katlanması tavsiye edilir. Kabine telefon ve kamera ile giriş yapılmayacak. Oy kullanma işlemi sona erdikten sonra seçmen listesi imzalanarak kimlik teslim alınmalıdır.



OY HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?



Mührün oy kullanma yerinin dışında zarf, pusulanın arka tarafı, aday fotoğrafının üzeri gibi durumlarda oy geçersiz sayılır.



Seçmenlerin oy kullanılırken sadece tercih ettiği adayın altındaki yuvarlak bölüme taşırmadan ve diğer adaya da bulaştırmayacak şekilde mühür basarak oyunu kullanması gerekmektedir.



Oy pusulasının üzerine imza atmak, yazı yazmak, resim çizmek veya işaret koymak oyun geçersiz olmasına sebep olmaktadır.



OY KULLANMA SAATLERİNE DİKKAT



Yüksek Seçim Kurulu'nun karıyla 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde oy verme saatleri 32 ilde farklılık gösterecek.



Açıklanan karara göre aşağıda bulunan illerde oy verme işlemleri sabah saat 07.00'de başlayacak ve saat 16.00'da sona erecek. Bu saatlerden itibaren oy kullanmak için sandığa gidenler oy kullanamayacak.



"Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi."



Önemli: Yukarıda bulunan iller dışında oy kullanma işlemleri sabah saat 08.00'de başlayacak ve saat 17.00'da sona erecek.



YSK SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?



YSK seçmen kaydı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle beraber sorgulanabiliyor. YSK seçmen kaydı ekranında vatandaşlar, oy kullanacakları okulları, sandık numarası ve sıralarını görüntüleyebilir.



CEP TELEFONUYLA KABİNE GİRİLMEYECEK



Oy kullanma kabinlerine cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlarla oy kullanmaya gelen vatandaşlar, sandık kurullarına bırarak oy kullandıktan sonra cihazlarını teslim alabilirler.

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