Galatasaray'da Feghouli'nin son durumu

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı öncesinde Sofiane Feghouli'nin son durumu ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Feghouli'nin son durumu
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19 Şubat 2021 09:25
Galatasaray'ın Süper Lig'de Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Sofiane Feghouli'nin durumu belli oldu.

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve önceki gün takımla birlikte Belek'e götürülen Sofiane Feghouli'nin durumu merak konusuydu.

Taraftarın dönüşünü beklediği Cezayirli oyuncu, dünkü antrenmanda da takımdan ayrı şekilde kondisyonerler eşliğinde çalıştı. Henüz tam olarak iyileşmeyen tecrübeli futbolcunun Alanyaspor karşısında kadroda olmayacağı öğrenildi.



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