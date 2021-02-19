Galatasaray'da Feghouli'nin son durumu

Galatasaray'ın Süper Lig'de Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Sofiane Feghouli'nin durumu belli oldu.



Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve önceki gün takımla birlikte Belek'e götürülen Sofiane Feghouli'nin durumu merak konusuydu.



Taraftarın dönüşünü beklediği Cezayirli oyuncu, dünkü antrenmanda da takımdan ayrı şekilde kondisyonerler eşliğinde çalıştı. Henüz tam olarak iyileşmeyen tecrübeli futbolcunun Alanyaspor karşısında kadroda olmayacağı öğrenildi.



