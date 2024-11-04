Haber Tarihi: 04 Kasım 2024 15:32 - Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 15:32

Galatasaray-Tottenham maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray-Tottenham bilet fiyatları 2024

Galatasaray-Tottenham maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığı, taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray-Tottenham bilet fiyatları

Galatasaray-Tottenham maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray-Tottenham bilet fiyatları 2024
Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırlayacak. Bu heyecan verici karşılaşmayı stadyumda izlemek isteyen taraftarlar, biletlerle ilgili ayrıntıları araştırıyor. Galatasaray, Avrupa Ligi 3. hafta maçında Elfsborg'u 4-3 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı. Bu heyecanı sahada yaşamak isteyen taraftarlar, Galatasaray-Tottenham maçı bilet detaylarını merak ediyor. Peki, biletler satışa çıktı mı ve ne zaman satışa sunulacak? İşte Avrupa Ligi bilet fiyatlarına dair bilgiler.

Galatasaray-Tottenham Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta Oynanacak?

Galatasaray ile Tottenham arasındaki UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşması, 7 Kasım Perşembe günü oynanacak. Mücadele, Rams Park'ta saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray-Tottenham Maç Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?  

Galatasaray, 7 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Tottenham maçının biletlerini 4 Kasım Pazartesi günü saat 14.00 itibarıyla GS Logolu Passolig kart sahiplerine özel olarak passo.com.tr adresinde satışa sundu.

Bilet almak isteyen taraftarlar, yalnızca kendi Passo hesapları üzerinden kendileri adına bilet alabilecekler. Bir başka kişi adına bilet satın almak mümkün değil; Passo hesabı sahibi ile bilet sahibinin aynı kişi olması gerekiyor.

Kombine sahipleri, gitmeyecekleri maç için koltuklarını tek maçlık satışa sunmak üzere kulübe devredebilecekler. Satışı gerçekleşen koltukların bilet gelirinin %60'ı, 2025-2026 sezonu kombine alımlarında indirim olarak kullanılacak. Ayrıca, Tottenham maçı biletleri, taraftarların mağdur olmaması adına resmi kanallar dışında satılamayacak ve transfere kapalı olacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Whatsapp arama yapamıyorum? Whatsapp görüntülü arama yapamıyorum? Gündem Whatsapp arama yapamıyorum? Whatsapp görüntülü arama yapamıyorum?
Pascal Nouma: 'Keşke Galatasaray maçını yönetmeseydi' Beşiktaş Pascal Nouma: "Keşke Galatasaray maçını yönetmeseydi"
Tottenham, Son'un sözleşmesini uzatıyor Tottenham Tottenham, Son'un sözleşmesini uzatıyor
Trabzonspor'da seçim tarihi belli oldu! Trabzonspor Trabzonspor'da seçim tarihi belli oldu!
Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Beşiktaş Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber!
Naby Keita'dan Hatayspor için açıklama! Liverpool Naby Keita'dan Hatayspor için açıklama!
Altay Bayındır, Ruben Amorim'i bekliyor Manchester United Altay Bayındır, Ruben Amorim'i bekliyor
Bruno'ya Erik ten Hag tepkisi! Manchester United Bruno'ya Erik ten Hag tepkisi!
Victor Osimhen'in son durumu belli oldu! Galatasaray Victor Osimhen'in son durumu belli oldu!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
TFF, Trabzonspor - Fenerbahçe sonrası harekete geçiyor
2
Acun Ilıcalı: "Jose Mourinho'ya bunu anlatacağım"
3
Postecoglou: "Galatasaray maçı zor ve büyük!"
4
Jose Mourinho: "Sarı formalıya yapınca sarı kart!"
5
Şenol Güneş'ten Jose Mourinho tepkisi
6
PSG, 95 milyon euroya aldı, gönderiyor!
7
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme!

SON HABERLER