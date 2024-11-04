Galatasaray-Tottenham maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray-Tottenham bilet fiyatları 2024

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırlayacak. Bu heyecan verici karşılaşmayı stadyumda izlemek isteyen taraftarlar, biletlerle ilgili ayrıntıları araştırıyor. Galatasaray, Avrupa Ligi 3. hafta maçında Elfsborg'u 4-3 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı. Bu heyecanı sahada yaşamak isteyen taraftarlar, Galatasaray-Tottenham maçı bilet detaylarını merak ediyor. Peki, biletler satışa çıktı mı ve ne zaman satışa sunulacak? İşte Avrupa Ligi bilet fiyatlarına dair bilgiler.

Galatasaray ile Tottenham arasındaki UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşması, 7 Kasım Perşembe günü oynanacak. Mücadele, Rams Park'ta saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray, 7 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Tottenham maçının biletlerini 4 Kasım Pazartesi günü saat 14.00 itibarıyla GS Logolu Passolig kart sahiplerine özel olarak passo.com.tr adresinde satışa sundu.

Bilet almak isteyen taraftarlar, yalnızca kendi Passo hesapları üzerinden kendileri adına bilet alabilecekler. Bir başka kişi adına bilet satın almak mümkün değil; Passo hesabı sahibi ile bilet sahibinin aynı kişi olması gerekiyor.

Kombine sahipleri, gitmeyecekleri maç için koltuklarını tek maçlık satışa sunmak üzere kulübe devredebilecekler. Satışı gerçekleşen koltukların bilet gelirinin %60'ı, 2025-2026 sezonu kombine alımlarında indirim olarak kullanılacak. Ayrıca, Tottenham maçı biletleri, taraftarların mağdur olmaması adına resmi kanallar dışında satılamayacak ve transfere kapalı olacak.