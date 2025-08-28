28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-272'
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-00'
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-030'
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Galatasaray, Singo'yu açıkladı!

Galatasaray, Monaco'dan savunma oyuncusu Wilfried Singo transferini açıkladı.

calendar 28 Ağustos 2025 18:01 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 18:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray, Singo'yu açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Wilfried Singo transferini açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Singo transferi için Monaco'ya 30.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray ve Monaco arasında yapılan anlaşmaya göre, 24 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından pay maddesi de yer alıyor.

Galatasaray, Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fildişili futbolcu, Galatasaray'dan senelik 4.8 milyon euro ücret kazanacak.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI:

"Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.


Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 EUR garanti ücret ödenecektir."





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.