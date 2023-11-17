Haber Tarihi: 17 Kasım 2023 14:56 - Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 14:56

Galatasaray Manchester United maçı ne zaman 2023 | GS- ManU Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ikinci maçında deplasmanda geriden gelerek 3-2'lik skorla kazandığı Manchester United müsabakasının ardından, şimdi tüm gözler rövanş karşılaşmasında olacak. Peki, Galatasaray Manchester United maçı ne zaman 2023 | GS- ManU Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray Manchester United maçı ne zaman 2023 | GS- ManU Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, Old Trafford'da karşılaştığı İngiliz ekibi Manchester United'ı iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 4'e çıkardı ve grupta Bayern Münih'in ardından ikinci sırada kendine yer buldu. İşte, Galatasaray-Manchester United rövanş maçı tarihi...
 GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United ile Galatasaray arasındaki rövanş maçı 29 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Müsabakanın TSİ 19:45'te başlaması bekleniyor. Maça dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

GRUP MAÇLARINDA 12 MAÇ SONRA GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı, İstanbul'da 3-1'lik skorla yenerek elde etti.

Sarı-kırmızılılar, 18 Eylül 2018 tarihinde oynanan bu müsabakadan sonra 12 grup müsabakasında 8 mağlubiyet, 4 beraberlik almıştı. Aslan, Manchester galibiyetiyle bu kötü serisini de sona erdirdi.

KAYBETMEME SERİSİ SÜRÜYOR


Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı.

Aslan, bu müsabakanın ardından Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 20 maçta yenilmedi.

Cimbom, geride kalan müsabakalarda 18 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

GALATASARAY MANU MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın fikstürü şöyle:
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


24 EKİM ÇARŞAMBA

Galatasaray - FC Bayern München

8 KASIM ÇARŞAMBA

FC Bayern München - Galatasaray

29 KASIM ÇARŞAMBA

Galatasaray - Manchester United

12 ARALIK ÇARŞAMBA

F.C. Copenhagen - Galatasaray

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