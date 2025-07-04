Galatasaray maç takvimi ve Süper Lig fikstürü 2025

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kurada son şampiyon Galatasaray'ın fikstürü de belli oldu.



SÜPER LİG 2025-2026 SEZONU TAKVİMİ



Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakaların ardından bitecek.



GALATASARAY'IN 2025-2026 SEZONU FİKSTÜRÜ



Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Fikstürü şu şekilde:



1. Hafta: Gaziantep FK - Galatasaray



2. Hafta: Galatasaray - Karagümrük



3. Hafta: Kayserispor - Galatasaray



4. Hafta: Galatasaray - Çaykur Rizespor



5. Hafta: İkas Eyüpspor - Galatasaray



6. Hafta: Galatasaray - Konyaspor



7. Hafta: Corendon Alanyaspor - Galatasaray



8. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş



9. Hafta: RAMS Başakşehir - Galatasaray



10. Hafta: Galatasaray - Göztepe



11. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor



12. Hafta: Kocaelispor - Galatasaray



13. Hafta: Galatasaray - Gençlerbirliği



14. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray



15. Hafta: Galatasaray - Samsunspor



16. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray



17. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa

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