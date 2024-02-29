Galatasaray-Karagümrük maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Galatasaray Karagümrük maçının detayları belli oldu. Galatasaray beşinci turda Ümraniyespor, son 16 turunda Bandırmaspor'u mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. İstanbul ekibi Karagümrük, Derincespor, Kırklarelispor, Samsunspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Galatasaray - Karagümrük maçın şifresiz olarak ekranlara geleceği kanal belli oldu. Bu eşleşmenin galibi, Trabzonspor'la yarı finalde karşı karşıya gelecek. Karagümrük ligde oynadığı son iki karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken Galatasaray karşısında tur atlamanın hesaplarını yapıyor. Peki Galatasaray - Karagümrük ZTK Çeyrek Final maçı ne zaman? İşte, çeyrek final maçına ilişkin detaylar…



GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Rams Park'ta Karagümrük'ü ağırlıyor.



Tek maç üzerinden oynanacak mücadeleyi kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final mücadeleleri ise iki maç şeklinde oynanacak.



Galatasaray - Karagümrük maçı bugün saat 20:45'te başlayacak.



GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?



Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.



OYUNCULARI DİNLENDİRMESİ BEKLENİYOR



Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sıkışık fikstürde çok sık maça çıkan bazı futbolcuları dinlendirmesi bekleniyor.



Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Faslı Hakim Ziyech ile Fildişi Sahilli yeni transfer Serge Aurier, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.



GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11



Günay, Kaan - Sanchez - Nelsson - Berkan, Oliveira - Eyüp, Tete - Kerem Aktürkoğlu - Zaha, Vinicius



GALATASARAY SON DURUM



Avrupa'ya Sparta Prag mağlubiyetinin ardından veda eden sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yle şampiyonluk mücadelesi veriyor.



Galatasaray, kupaya beşinci turdan başlarken Ümraniyespor'u 4-1 ve son 16 turunda Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.



KARAGÜMRÜK SON DURUM



Karagümrük, ligde düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Oynadığı son iki mücadeleden sahadan beraberlikle ayrılan İstanbul ekibi, kupada ise dördüncü turda Derincespor'u 3-1, Kırklarelispor'u 2-0 ve Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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