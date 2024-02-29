Haber Tarihi: 29 Şubat 2024 14:20 - Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024 14:20

Galatasaray-Karagümrük maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı hangi kanalda ve şifreli mi şifresiz mi izleyebileceklerini merak ediyor. Peki, Galatasaray-Karagümrük maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galatasaray-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray-Karagümrük maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
Abone Ol
Galatasaray Karagümrük maçının detayları belli oldu. Galatasaray beşinci turda Ümraniyespor, son 16 turunda Bandırmaspor'u mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. İstanbul ekibi Karagümrük, Derincespor, Kırklarelispor, Samsunspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Galatasaray - Karagümrük maçın şifresiz olarak ekranlara geleceği kanal belli oldu. Bu eşleşmenin galibi, Trabzonspor'la yarı finalde karşı karşıya gelecek. Karagümrük ligde oynadığı son iki karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken Galatasaray karşısında tur atlamanın hesaplarını yapıyor. Peki Galatasaray - Karagümrük ZTK Çeyrek Final maçı ne zaman? İşte, çeyrek final maçına ilişkin detaylar…

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Rams Park'ta Karagümrük'ü ağırlıyor.

Tek maç üzerinden oynanacak mücadeleyi kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final mücadeleleri ise iki maç şeklinde oynanacak.

Galatasaray - Karagümrük maçı bugün saat 20:45'te başlayacak.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

OYUNCULARI DİNLENDİRMESİ BEKLENİYOR

Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sıkışık fikstürde çok sık maça çıkan bazı futbolcuları dinlendirmesi bekleniyor.

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Faslı Hakim Ziyech ile Fildişi Sahilli yeni transfer Serge Aurier, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Günay, Kaan - Sanchez - Nelsson - Berkan, Oliveira - Eyüp, Tete - Kerem Aktürkoğlu - Zaha, Vinicius

GALATASARAY SON DURUM

Avrupa'ya Sparta Prag mağlubiyetinin ardından veda eden sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yle şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Galatasaray, kupaya beşinci turdan başlarken Ümraniyespor'u 4-1 ve son 16 turunda Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

KARAGÜMRÜK SON DURUM

Karagümrük, ligde düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Oynadığı son iki mücadeleden sahadan beraberlikle ayrılan İstanbul ekibi, kupada ise dördüncü turda Derincespor'u 3-1, Kırklarelispor'u 2-0 ve Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Can Keleş: '90 dakikayı temiz atlattık' Fatih Karagümrük Can Keleş: "90 dakikayı temiz atlattık"
Mert Hakan Yandaş'dan olay paylaşım Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'dan olay paylaşım
Galatasaray'a evinde şok! Kupaya 2 golle veda ettiler! Galatasaray Galatasaray'a evinde şok! Kupaya 2 golle veda ettiler!
PFDK kararları açıklandı! Galatasaray PFDK kararları açıklandı!
Okan Buruk'tan Icardi için sakatlık açıklaması! Galatasaray Okan Buruk'tan Icardi için sakatlık açıklaması!
Bayer Leverkusen'den Xabi-Liverpool iddialarına cevap! Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen'den Xabi-Liverpool iddialarına cevap!
Barcelona'da kesenin ağzı kapalı kalacak! Barcelona Barcelona'da kesenin ağzı kapalı kalacak!
Saran Holding'ten yayın ihalesi açıklaması Trendyol Süper Lig Saran Holding'ten yayın ihalesi açıklaması
Bayern Münih'in gözü Liverpool'un yıldızında Bayern Münih Bayern Münih'in gözü Liverpool'un yıldızında
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray - Fatih Karagümrük: 11'ler
2
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
3
TFF'den yayıncı kuruluş ihalesi için yeni karar!
4
Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş için TFF'ye gidiyor
5
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş isyan etti: "Herkes kendine gelsin"
6
Altay Bayındır için Süper Lig'de dev rekabet!
7
Aziz Yıldırım: "Herhangi yeni bir açıklamam yoktur"

SON HABERLER

yukarı ok