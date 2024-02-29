Galatasaray-Karagümrük maçı canlı izle | ATV canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı devam ediyor. Galatasaray'ın beşinci turda Ümraniyespor son 16'da ise Bandırmaspor'u mağlup etmesiyle adını çeyrek finale yazdırdı. Karagümrük ise Samsunspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükselndi. Bu zorlu mücadele için taraftarlar ekranları başında yerlerini aldılar. İşte, ATV canlı izle ekranı ile Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın izleme linki ve tüm detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Rams Park'ta Karagümrük'ü ağırlıyor.

Tek maç üzerinden oynanacak mücadeleyi kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final mücadeleleri ise iki maç şeklinde oynanacak.

Galatasaray - Karagümrük maçı bugün saat 20:45'te başlayacak.

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.



GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE:

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Rams Park'ta Karagümrük'ü ağırlıyor.Tek maç üzerinden oynanacak mücadeleyi kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final mücadeleleri ise iki maç şeklinde oynanacak.Galatasaray - Karagümrük maçı bugün saat 20:45'te başlayacak.Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sıkışık fikstürde çok sık maça çıkan bazı futbolcuları dinlendirmesi bekleniyor.Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Faslı Hakim Ziyech ile Fildişi Sahilli yeni transfer Serge Aurier, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.Günay, Kaan - Sanchez - Nelsson - Berkan, Oliveira - Eyüp, Tete - Kerem Aktürkoğlu - Zaha, ViniciusAvrupa'ya Sparta Prag mağlubiyetinin ardından veda eden sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yle şampiyonluk mücadelesi veriyor.Galatasaray, kupaya beşinci turdan başlarken Ümraniyespor'u 4-1 ve son 16 turunda Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.Karagümrük, ligde düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Oynadığı son iki mücadeleden sahadan beraberlikle ayrılan İstanbul ekibi, kupada ise dördüncü turda Derincespor'u 3-1, Kırklarelispor'u 2-0 ve Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.