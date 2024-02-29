Haber Tarihi: 29 Şubat 2024 17:47 - Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024 17:47

Galatasaray-Karagümrük maçı canlı izle | ATV canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Bu haftanın çeyrek final maçlarından olan Galatasaray Karagümrük maçı için ZTK maçlarını takip eden futbol severler canlı izle araştırmasına başladı. Tek eleme usulü oynanacak maçlarda kazanan yarı finale yükselirken kaybeden takımın Türkiye kupası macerası son ermiş olacak. Sarı kırmızılı takımın RAMS Park'ta ev sahipliği yapacağı maçı Arda Kardeşler yönetiyor. Galatasaray Karagümrük çeyrek final maçı ATV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İşte, ATV canlı izle ekranı ile Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın izle linki!

Galatasaray-Karagümrük maçı canlı izle | ATV canlı izle
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı devam ediyor. Galatasaray'ın beşinci turda Ümraniyespor son 16'da ise Bandırmaspor'u mağlup etmesiyle adını çeyrek finale yazdırdı. Karagümrük ise Samsunspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükselndi. Bu zorlu mücadele için taraftarlar ekranları başında yerlerini aldılar. İşte, ATV canlı izle ekranı ile Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın izleme linki ve tüm detaylar.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Rams Park'ta Karagümrük'ü ağırlıyor.

Tek maç üzerinden oynanacak mücadeleyi kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final mücadeleleri ise iki maç şeklinde oynanacak.

Galatasaray - Karagümrük maçı bugün saat 20:45'te başlayacak.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE:

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

ATV CANLI İZLE LİNKİ

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Rams Park'ta Karagümrük'ü ağırlıyor.

Tek maç üzerinden oynanacak mücadeleyi kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final mücadeleleri ise iki maç şeklinde oynanacak.

Galatasaray - Karagümrük maçı bugün saat 20:45'te başlayacak.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

OYUNCULARI DİNLENDİRMESİ BEKLENİYOR

Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sıkışık fikstürde çok sık maça çıkan bazı futbolcuları dinlendirmesi bekleniyor.

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Faslı Hakim Ziyech ile Fildişi Sahilli yeni transfer Serge Aurier, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Günay, Kaan - Sanchez - Nelsson - Berkan, Oliveira - Eyüp, Tete - Kerem Aktürkoğlu - Zaha, Vinicius

GALATASARAY SON DURUM

Avrupa'ya Sparta Prag mağlubiyetinin ardından veda eden sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yle şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Galatasaray, kupaya beşinci turdan başlarken Ümraniyespor'u 4-1 ve son 16 turunda Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

KARAGÜMRÜK SON DURUM

Karagümrük, ligde düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Oynadığı son iki mücadeleden sahadan beraberlikle ayrılan İstanbul ekibi, kupada ise dördüncü turda Derincespor'u 3-1, Kırklarelispor'u 2-0 ve Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
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