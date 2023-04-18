Haber Tarihi: 18 Nisan 2023 13:45 - Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 13:45

Galatasaray'ın kalan maçları 2023 - GS kalan lig maçları

Galatasaray'ın kalan maçları sporseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Galatasaray liderliğini sürdürürken Fenerbahçe ve Beşiktaş zirveyi yakından takip ediyor. İşte Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunda kalan maçları...

Galatasaray'ın kalan maçları 2023 - GS kalan lig maçları
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor. Galatasaray, en yakın takipçisi olan Fenerbahçe'nin 6, üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın ise 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Sezonun sonuna doğru yaklaşırken üç büyüklerin kalan maçları da taraftarların merak konusu oldu. İşte Galatasaray'ın kalan maçları...

Hafta
 Puan: 66
   
30

 Alanyaspor (D)
31

 Karagümrük
32

 Beşiktaş (D)
33

 Başakşehir
34

 İstanbulspor (D)
35

 Sivasspor
36

 Ankaragücü (D)
37

 Fenerbahçe
38

 Hatayspor (D)
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI 2023

30. hafta: Alanyaspor - Galatasaray

31. hafta Galatasaray - Fatih Karagümrük

32. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

33. hafta: Galatasaray - Başakşehir

34. hafta: İstanbulspor - Galatasaray

35. hafta Galatasaray - Sivasspor

36. hafta: MKE Ankaragücü - Galatasaray

37. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

38. hafta: Hatayspor - Galatasaray

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI 2023

Süper Lig'de 57 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonunda kalan maçları şu şekilde;

30. hafta Başakşehir (D)

31. hafta İstanbulspor

32. hafta Sivasspor (D)

33. hafta Giresunspor (D)

34. hafta Trabzonspor

35. hafta Hatayspor (D)

36. hafta Antalyaspor

37. hafta Galatasaray (D)

38. hafta Gaziantep FK

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI 2023

Süper Lig'de 55 puanla üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın 2022-23 sezonunda kalan maçları şu şekilde;

30. hafta Hatayspor

31. hafta Ümraniyespor (D)

32. hafta Galatasaray

33. hafta Antalyaspor (D)

34. hafta Gaziantep FK

35. hafta Adana Demirspor (D)

36. hafta BAY

37. hafta Kasımpaşa (D)

38. hafta Konyaspor
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