Galatasaray, Icardi'yi açıkladı

Galatasaray, Mauro Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray, Icardi'yi açıkladı
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07 Eylül 2022 21:40
Galatasaray, Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki Arjantinli golcüyü satın alma opsiyonu olmadan bir yıllığına kiraladı. PSG ile yapılan anlaşmaya gereği Fransız devi, Icardi'nin yıllık ücretinin yüzde 60'lık kısmını ödemeye devam edecek.





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