Galatasaray, Icardi'yi açıkladı

Galatasaray, Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi için görüşmelere başlandığını duyurdu.



Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:



"Profesyonel Futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."



Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki Arjantinli golcüyü satın alma opsiyonu olmadan bir yıllığına kiraladı. PSG ile yapılan anlaşmaya gereği Fransız devi, Icardi'nin yıllık ücretinin yüzde 60'lık kısmını ödemeye devam edecek.











