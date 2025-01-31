Galatasaray gruptan çıktı mı? GS tur atladı mı?

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı İspanya'nın ünlü hakemi Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado'nun yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak. Galatasaray gruptan çıktı mı? Galatasaray Play-Off oynayacak mı?



GALATASARAY GRUPTAN ÇIKTI MI?



Galatasaray, yarınki müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak.



Son 16 tur play-off'unu garantileyen sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor.



Sarı-kırmızılı ekip, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak. Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt (Almanya), Athletic Bilbao (İspanya), Manchester United (İngiltere), Olimpik Lyon (Fransa), Tottenham (İngiltere), Anderlecht (Belçika) veya FCSB'nin (Romanya) puan kaybetmesini bekleyecek.



Galatasaray, Hollanda'dan 3 puanla dönmesi durumunda lig aşamasını yüksek ihtimalle ilk 8 sıra içinde tamamlayacak.

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