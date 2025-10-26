-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Galatasaray - Göztepe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Galatasaray - Göztepe maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 26 Ekim 2025 10:31 -
Güncelleme Tarihi:
26 Ekim 2025 11:02
Galatasaray - Göztepe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Galatasaray - Göztepe maçı canlı izle şifresiz
Galatasaray - Göztepe maçını ücretsiz beIN Sports 1 izle | Galatasaray - Göztepe maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'tan canlı izlenebilecek olan Galatasaray - Göztepe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Göztepe maçı canlı yayın izleme detayları
Trendyol Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ve Göztepe karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Galatasaray - Göztepe maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Galatasaray - Göztepe maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Trendyol Süper Lig'de bu Galatasaray, Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Göztepe maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Göztepe maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.