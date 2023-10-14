Galatasaray'da yönetim ibra edildi!

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısı yapıdlı.
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 1 Ocak 2023 - 31 Mayıs 2023 dönemi için oy birliği ile ibra edildi.
İŞTE GENEL KURUL'DA ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALAR
Dursun Özbek: "Yaptığımız icraatlarla ilgili arkadaşlar, değerli üyeler konuştu. Fikirlerini beyan ettiler, görüşlerini anlattılar. Bunların hepsi bizim için son derece değerli. Bazı konularla ilgili cevaplar hazırladım. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum.
Sevgili Ayhan Özmızrak, son derece inceleyici, takipçi, konulara değinen önemli bir Galatasaraylı. Kendisini tebrik ediyorum. 400 sayfalık bir kitap yayınladık, maddi bir hata yayınladık, onu yakalamış. Sağolsun, var olsun. Florya arsasının ekspertiz değeri olan iki tablo yan yana duruyor. Sevgili Ayhan'ın bahsettiği farkın kapandığını çok net görünüyor. Bu konuyla ilgili kusura bakmayın. Orası bir maddi hatadır.
Sevgili Ayhan, her zaman inceleyen bir kardeşimiz, sorular soran biri. Sorularının cevabı Erden kardeşimin sunumunda ve benim daha önce anlattıklarım içinde var. Eksik olduğunu düşünmüyorum ama öyle bir düşüncesi varsa ziyaretinde kendisine anlatırım.
Sevgili Suat Sarı, Galatasaray ile çok ilgili. Ben ve arkadaşlarım bu yönetime seçildikten sonra en çok önem verdiğimiz konulardan biri stadyuma ulaşım. Çok vahim bir problem. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ihale aşamasına gelen bir ulaşım projesi var. Yakında ihaleye çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gösterdiği ilgiden ötürü teşekkür ediyorum.
Stadyumun daha verimli kullanılması için maç günleri dışında da kullanımı için çalışıyoruz. Diğer günlerde de stadyum etrafındaki alanlar için projeler hazır. Yakında bunları anlatacağım.
Erhan kardeşim güzel bir şeye temas etti. Daha önce uygulanan ama daha sonra iptal edilen vergi stopajlarının iadesine değindi. Bugüne kadar yasa çıktığından beri 46 milyon lira iade aldık, 35 milyon lira daha alacağımız var. Amatör sporlar için önemli bir harcama ya da amatör sporlar için tesisiniz varsa oraya kullanabiliyorsunuz.
Bu konuları elbette tartışacağız. Burada söylenenleri, konuşulanları her zaman tartışacağız, bu tartışmalar her zaman olacak. Doğrusunu da hep birlikte bulacağız. Her yapıcı eleştirinin başımızın üstünde yeri var. Biz bir şeyin peşindeyiz, kalbimle ifade ediyorum Galatasaray'ı büyütmeye çalışıyoruz. Galatasaray hepimizin. Galatasaray'ı büyütmek için el birliğiyle çalışmalıyız. Hepiniz farkındasınız, görüyorsunuz. Yepyeni bir nesil Galatasaraylı doğuyor. Galatasaray, tüm ülkenin gurur duyduğu, hayran olduğu bir marka haline geliyor. Amacımız bize emanet edenlerin iftihar ettiği, torunlarımızın bizimle gurur duyacağı Galatasaray yaratmak. Küçük çocukların gülmesi için daha çok çalışmalıyız. Tüm Galatasaraylılar'ın bizimle beraber çalışmasını, destek vermesini özellikle rica ediyorum.
Bu zamana kadar ne başardıysak sizin sayenizde, sizin desteğinizle. Hep birbirimizi sevelim dedik. Sizden ricam, camiamıza şu an hakim olan sevgi ikliminden vazgeçmeyelim. Birbirimizi seversek, birlikte çalışırsak karşımızda hiçbir koalisyon, hiçbir güç duramaz.
"GELİP BURADA SÖYLEYİN"
Ayhan Özmızrak: "Sayın Cemal Özgörkey'in yönetim kurulundan da istifa ettiğini duydum. Etmiş olsun veya olmasın. Bu son iki istifa ile ilgili, Sayın Levent Yaz ve Cemal Özgörkey ile ilgili, istifa kişisel bir haktır, istifa edebilirler. Fakat şekil olarak ve yaptıkları açıklamalar ve açıklamaların mecrası olarak benim kabul etmem mümkün değil. Burada bir şeyleri ima eder gibi etmemek, etmiyor gibi yapıp da satır arasında mesaj vermek sadece Galatasaray'a zarardır. Ya katolik nikahı gibi susacaksınız, diyeceksiniz ki işlerim yoğunluğu nedeniyle görevimden ayrılıyorum, bitti. Aynada bile kendinize bir şey söylemeyeceksiniz. Ya da neyse sorun, düzeltemediğiniz, mücadele ettiğiniz ama yanlış giden ve Galatasaray'ın zararına olduğunu düşündüğünüz bir şey varsa gelip burada söyleyeceksiniz. İkisinin arası olmaz."
"HER ŞEYİN İLKİNİ YAPAR"
Ayhan Özmızrak: "Her şeyin ilkini Galatasaray yapar. Aktifle pasifi tutmayan, yükümlülüklerle varlığı tutmayan ilk plançoyu da biz yaptık."
Galatasaray Kulübü Kongre Üyesi Deniz İsmail Aras: "Erden Timur... Galatasaray'a katmış olduğu vizyondan ötürü tebriği hak eden, en çok depremde yaptıklarından dolayı benim gönlümü kazanan birisi. Talihsiz biri. Ortada somut bir şey olmamasına rağmen kendisinden hoşlanmayanların, hep şüpheyle bakanların sayısı da az değil. Sebebi nedir diye sorduğumda aldığım cevaplar, genelde rahmetli İslam Çupi'nin büyüklük tanımı gibi. Öyle bir şüphe ki tarifi yok..."
ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI
"Bundan 2,5 sene önce Burak Başkan seçildiği zaman geçmiş dönem bilançolarını inceledim. İlk fark ettiğim şey çıkmaz bir durumdu. Faaliyet karı elde edemiyorsunuz, devrimsel bir karar alınmalıydı onun için de 4 5 seneye ihtiyaç vardı."
"Florya projesinden ne kazanırız hesabı yaptım. Emlak Konut ile yaptığınız zaman borcumuz azalmıyordur aksine 100 milyon artıyordu. Arazinin 3'te birini onlar alıyordu. Florya'da arazinin 3'te 1'i bizim. Toplam cironun 3'te 1'i bize kalıyordu. Emlak Konut'un da bir şartı vardı. Tamamen Florya'yı boşaltacaksınız diyordu. O dönem ihale yapılmıştı ama biz çıkamadığımız için ihale iptal oldu. Florya'dan çıkmamız Kemerburgaz'ın bitmesine dayalıydı. Kaynağımız var mı peki orayı yapmak için, yok! Kaynağımız var diye düşünelim, o dar kaynakla yapmaya çalışsak bile 3-4 sene sürecekti. 2 senelik faiz ve Kemerburgaz'ın inşaat maliyetini bir tarafa yazdığınızda banka borcu 1 lira bile azalmıyordu. Ben sayın başkanımıza gittim, çevremdeki insanlara anlattım Florya'yı satın almamız lazım diye ama çoğu insan güldü. İçinden veya dışından güldü. Sonra bir TSKB raporu hazırladık. Galatasaray'ın en büyük kaynağı, insanı. Müthiş çözümler ortaya çıktı. İlk raporda Florya'yı alırsak şu kadar paramız olacak diye bir rapor çıkardık."
"Aldığımız Hakim Ziyech, PSG ile anlaşma imzalamıştı kış transfer döneminde. Son saniyede belgeleri yetişmediği için imza atamamıştı. Transferler için tüm scout ekibine teşekkür ediyorum. Transferlere ödediğimiz ile kazandığımız arasında önemli olumlu anlamda iyi bir fark var."
"Harcamalarımızı düşürmeliyiz diyoruz. Kendi katma değerinle ne gelir ürettin, onun yüzde kaçını harcadın? Bu çok adil bir sorgulama. Kendi yönetimimiz için bunu soruyoruz. Biz Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya ya da çeyrek finale kalmamız gerektiğini söylüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalanların maaş bütçesinin ortalaması 290 milyon euro. Bizim kurucumuzun koyduğu hedefe gideceksek manzara bu. Bunu yapmamız gerekiyor. Son 10 yılın transfer maaş ve enflasyonu %90. Bu sene ekstrem bir artış var Suudilerin de piyasaya girmesiyle. Dünyada hem harcamalar artıyor hem de futbolda enflasyon artıyor. Gelir arttığı için rekabet de artıyor."
"Avrupa'da rekabet ettiğimiz takımlarla çok zor şartlarda rekabet ediyoruz. Kur ciddi şekilde arttı. Suudilerin piyasaya girmesi, rekabet ettiğimiz takımların yayın geliri ortalaması 120-130 milyon euro. Rekabet ettiğimiz takımlar bile değil bunlar. Biz 9 milyonlarla rekabet etmeye çalışıyoruz."
"Başkanımız şahit sürekli oradan buradan telefonla sponsor bulmaya çalışıyoruz. Sponsorlukta elbette hatalarımız olacak. Kimi bulsak ikna etmeye çalışıyoruz."
"Mustafa Muhammed'in parasının bir kısmı bizim dönemimizde ödendi. Sacha Boey satıldığında, inşallah hep bizle kalsın ama oradaki müthiş kar eski yönetimin başarısı. Nelsson'da da aynı şekilde. Keşke bütün yönetimler çıkıp bunu söylese."
"Newcastle United'ın yayın geliri 146 milyon euro. Avrupa'da oynamayan Everton'ın geliri 165 milyon euro. Bu takım Premier Lig'de son maçta ligde kaldı. Bizim elde ettiğimiz gelir bile birçok kalem arttırarak çok daha yükseğe gidebilir. En son Kopenhag maçında 31 milyon lira gelir elde ettik. Normal bir lig maçından 20 milyon lira elde ediyoruz."
"Bir yıl içinde toplamda 216 milyon 845 bin euro gelirimiz var. Bu kurdaki oynama sebebiyle değişebilir rakamlar. Gelirleri arttırmak dışında başka bir yol yok. Geçen sene de şampiyon takım vardı ona rağmen azdı gelir. Galatasaray'ın çok büyük potansiyeli var. Bunu değerlendirebilmek için kendi katma değerinle neler ürettin. Giderlerden hep sorumlu tutuluyorum. Ben Galatasaray'ın futboluyla ilgili bir şey yapmıyorum sadece. Son 3 aydır sponsorluklarla, kombine ve bilet işleriyle uğraşıyorum. Florya projesinin tüm proje süreciyle ilgileniyorum. Kemerburgaz'ın tüm inşaat işlerini, Ada'nın, Mecidiyeköy'ün tüm inşaat işleriyle uğraşıyorum. Bunu ben söylemek zorunda kaldığım için özür diliyorum."
"Tüm yönetimlerden neyi talep etmemiz lazım? Tüm borcumuzu bitirecek ve bizi ilk 10 kulüp arasına sokacak projeleri, bunun yeterli matematiğini ve hangi kaynak ile gerçekleştirecek? Biri Proje dediğinde önce kaynağı anlatması gerekiyor."
DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMASI!
Dursun Özbek: "Bana ulaşan bir önerge var. Yaklaşık 35 kulüp üyemizin imzaladığı önerge. Sayın Eşref Alaçayır'ı divan başkanı olarak teklif ettiler. Oy birliğiyle kabul ettik, Eşref Alaçayır Divan Başkanı olmuştur."
Dursun Özbek, "Göreve gelirken hedeflerimizi duyurmuştuk, büyük bölümünü gerçekleştirerek buradayız." diyerek projeler hakkında son bilgileri verdi.
Dursun Özbek: "Mecidiyeköy projesinden elde ettiğimiz gelirle Florya arazini satın almak için aldığımız kredinin bir kısmını ödedik."
Dursun Özbek: "Mecidiyeköy'den 1.5 milyar TL hasılat bekliyoruz demiştim. Değişen ekonomik koşullar dolayısıyla buradan beklentimiz 2 milyar TL civarına gelmiştir."
"KEMERBURGAZ ÇOK KIYMETLİ"
Dursun Özbek: "Kemerburgaz'da bir etkinlik yaptık, divan toplantısını orada gerçekleştirdik. Kemerburgaz, futbolun yeni beşiği. Yaklaşık 15 bin metrekare civarında kapalı bir alan. Muhteşem bir arazi, muhteşem bir yatırım. Galatasaray'ın geleceği burada. Burayı yapmak suretiyle Florya'daki yerleşkeyi buraya taşıyacağız. Hem a takım hem amatör takım burada faaliyet göstereceğiz. Kemerburgaz çok değerli ve çok kıymetli. Buranın yapımı için son derece azimliyiz, kendimize güveniyoruz. Florya'daki yerleşkemiz toplam 4 bin 500 metrekare. Altyapı, soyunma odaları, restoranlar her şey bu 4 bin 500 metrekare. Kemerburgaz ise 14 bin 500 metrekare. Kısa sürede buraya geçeceğiz. Buraya geçer geçmez Florya'daki proje başlayacak. Kemerburgaz arazisi muhteşem, Göktürk yolunda. 6 sahamız olacak, ilk aşamada 2 saha olacak. Orası bir orman biliyorsunuz, orman arazisinden bir kısmını almaya ve bazı sportif etkinlikleri orada yapmaya dair bir projemiz var."
"FLORYA'DA 40 DÖNÜMÜ NEDEN ALDIK?
Dursun Özbek: "Florya'daki 40 dönüm araziyi niye aldık? Niye Galatasaray'ı 1 milyar 85 milyon lira borçlandırdık? Bunları bize sordular. Gelen yönetimlerin, önümüzdeki nesillere değer yaratması lazım. Yoksa yönetimler için en kolay kısım, 40 senedir Florya'dayız, 40 sene daha bekleriz. Florya'daki tesislerimiz, değişen futbol ekonomisi çerçevesinde Galatasaray'ın olduğu yer itibarıyla yakışmıyor. Bunu birçok defa söyledim. Yeni bir tesise ihtiyacımız var. Florya arazisi rezidan bir bölge içerisinde. Ekonomik getirisi var. Bu ekonomiyi ortaya çıkaracak bir proje geliştirmek, Galatasaray'ı buradan istifade ettirmek lazım. Projenin en güzel şekli, bize ait olmayan 40 dönümü almaktan geçiyor. 60 dönüm üzerinde bir arazi. Ruhsat müracaatındayız. Kemerburgaz'a taşındıktan sonra inşaata başlayacağız. Buranın getirisi, Galatasaray'ın önümüzdeki 25 yılını dizayn edecek bir getirisi var. Kusura bakmayın, rakam falan telaffuz etmiyorum. Bu arsanın getirisi, bir fon olacak. Sadece bu fonda birikecek paranın getirisinden istifade etmek suretiyle, Galatasaray'ı yönetecek arkadaşlara büyük bir kolaylık sağlayacağımı düşünüyorum. Özellikle amatör sporlara buradan bir kaynak aktaracağız."
"G.SARAY'IN GELECEĞİ"
Dursun Özbek: "Daha önce taahhüdümüz olan kapalı spor salonunu yapacağız. Son derece büyük ihtiyacımız var. Judoyu Anadolu Hisarı'nda antrene ediyoruz, yüzme Altunizade'de, atletizm başka yerlerde. Bu salon sporlarını bir araya toplayalım. Kendi imkanlarıyla yapılacak bir proje bu, çok değerli. Florya, Kemerburgaz ve buradaki proje, Galatasaray'ın geleceğini hazırlayan projelerdir. Biz artık en iyi sporcuları yetiştirmek istiyorsak çağı yakalamalıyız."
BÜYÜKÇEKMECE PROJESİ
Dursun Özbek: "Büyükçekmece projemiz var. Büyükçekmece, yaklaşık 106 dönüm olan çok güzel arsamız var. 10 seneyi geçkin bir zaman önce Galatasaray'a kazandırılmış. O günden beri üzerinde bir şey planlanmamış. Elimizdeki gayrımenkul envanterini göreve gelince çıkardık. Büyükçekmece Belediye Başkanı Sayın Hasan Akgün'ü ziyaret ettim ve görüşlerimi aktardım. Bu arsa, kısmen su toplama havzasında kalıyor. Daha önce göreve geldiğimde de bu arsaya bakmıştım. Bir şey yapmak için imar durumu müsait değil. İkinci dönemimde tekrar gittim. Bu arsa 10 seneden beri burada yatıyor, yazık günah dedim. 10 yılda İstanbul, nereden nereye gitti. Yerleşkeler son derece büyüdü, gelişti. O bölgede ayrı bir İstanbul var. İstanbul, 16 milyonu geçen nüfusuyla bir ülke haline gelmiş. Burada da çalışmaya başladık. Bir defa burada spor etkinliği yapılabilmesi için mevcut arsanın imarının spor yeri olarak değişmesi gerekiyor. Önce Büyükçekmece Belediyesi'ne müracaat ettik, sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gittik. Bu çalışmamız devam ediyor. İmar değişikliğini yapar yapmaz, buradaki yerleşkede gereken faaliyeti yapacağız."
Kalamış Tesislerimiz'i yeniledik. Yeni bir yönetim geldi. Pırlanta gibi bir yer. Gözümüz hep oranın üzerinde. Daha iyisini yapmanın peşindeyiz. Üyelerimizle devamlı irtibat ve istişare halindeyiz. Kendileriyle konuşarak Kalamış'ı çok güzel bir tesis haline getirdik. Daha yapılacak çok iş var, onların da peşindeyiz.
"G.SARAY ADASI'NDA İŞİMİZ BİTMEDİ"
Galatasaray Adası'nda işimiz bitmedi, hayır. Galatasaray Adası'nın deniz suyu havuzumuz vardı. O havuzun üstü kapatılmış ve etkinlik alanı haline getirilmiş. Resimlerde görüyorsunuz, döşemelerde oynamalar var. Sökün, altında kazıklar var, ne alemde görelim. Söktük, kazık diye bir şey kalmamış. Korazyon ve dönemin imalat teknolojisine bağlı olarak kazıklar gitmiş. Burada yapılması gereken bir çalışma var. Burayı tekrar etkinlik alanı yapacağız. Bu kazıkları yenilememiz gerekiyor. Çalışmalarımız o yönde. Sezon bitti şimdi, oradaki çalışmalar hızlanacak.
Dursun Özbek: "Bu sene her zaman olmamız gereken yerde, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. İyi başladık, devamı gelecek. Karşıyaka'da duyulacak şekilde, Okan Buruk ve futbolcularımıza bir alkış istiyorum. Kadıköy'den duyulsun bu alkış."
Dursun Özbek: "Biz Galatasaray'ız. Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz."
"HERKES BUNU BİLMELİ"
"Mevcut yapılandırma anlaşması çok iyi anlaşılmalı. Bu anlaşma gerekli midir, gerekliydi. Lüzumlu muydu, lüzumluydu. Ancak, herkes bu yapılandırma anlaşmasının içinde ne var, nelere dikkat etmek gerek, bunu herkes bilmeli. Borçlar 2030'a kadar gitti falan deniyor, gitti mi? İkinci yapılan anlaşma 2021 yılında yapılmış. 2021 yılında yapılan anlaşmaya göre 2 milyar 200 milyon TL bankalara olan borcu. Bankalar Birliği konsorsiyumu, yapılandırmış. Elimde belge de var. 2030'a kadar gidiyor. Ödemeler de yazılmış. Falan tarihte, 30 Kasım 2023'te ödeme yükümlülüğün 142 milyon lira. Faiz, ana para ödemesi falan. 2021 yılı itibarıyla ne faiz, ne ana para ödemeyeceksin. Sadece borçlar yapılandırımadı, kulübün ihtiyacı olan sıcak para da verildi. 2021'de ne faiz, ne ana para ödemesi var. Faizlerin hepsi 2030'a erteleniyor. 2022 yılına gelindiği zaman faiz ve ana para için tüm gelirlerin yüzde 25'ini alırım. Anlaşma bu. Devam ediyor, eğer yetişmezse 2030'a kadar gidiyor. 2023'te bütün gelirlerin yüzde 50'si bu yapılandırma anlaşmasında borcuna mahsup edilecek. Böyle devam ediyor.
"MİSYONUMUZ YABANCI TAKIMLARI YENMEK"
"Misyonumuz yabancı takımları yenmek. Nasıl yapacağız bunu? Belli bütçemiz var, belli bir paramız var. Faaliyet dışı gelirlerin hiçbirisi devreye girmemiş. Ne yapacağız? İşte o zaman büyümek zorundasınız. Çok kaba bir anlatımla, futbol faaliyetiniz eğer normal seviyede devam ettirmek istersek 100 milyon euro civarında bir gideri var. Vergisi, seyahati, saha bakımı, çalışanı falan 100 milyon euro yaklaşık. Orta seviyede bir takımla mücadele ederek bir 100 milyon euro'luk takım kurarsınız. Ancak, 100 milyon euro'luk takım kurmak için 200 milyon euro gelir elde etmemiz lazım Bankalar Birliği anlaşması gereği. Yapılandırma anlaşmasından bir an evvel çıkalım diyorum bu yüzden. 200 milyon euro bir getiri olması lazım ki, 100 milyonu bize kalsın, bir takım kurup mücadeleye devam edelim."
"MEYVELERİNİ ALIYORUZ"
"Geçen sene öyle bir takım kuralım ki, her maçı 50 bin kişiye oynayalım, sponsorlar oyuncular için bize destek versin, Avrupa'da başarılı olalım dedik. Bunun meyvelerini geçen sezon şampiyonluk, bu sezon Avrupa'daki başarılarımızla sağlıyoruz."
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 1 Ocak 2023 - 31 Mayıs 2023 dönemi için oy birliği ile ibra edildi.
İŞTE GENEL KURUL'DA ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALAR
Dursun Özbek: "Yaptığımız icraatlarla ilgili arkadaşlar, değerli üyeler konuştu. Fikirlerini beyan ettiler, görüşlerini anlattılar. Bunların hepsi bizim için son derece değerli. Bazı konularla ilgili cevaplar hazırladım. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum.
Sevgili Ayhan Özmızrak, son derece inceleyici, takipçi, konulara değinen önemli bir Galatasaraylı. Kendisini tebrik ediyorum. 400 sayfalık bir kitap yayınladık, maddi bir hata yayınladık, onu yakalamış. Sağolsun, var olsun. Florya arsasının ekspertiz değeri olan iki tablo yan yana duruyor. Sevgili Ayhan'ın bahsettiği farkın kapandığını çok net görünüyor. Bu konuyla ilgili kusura bakmayın. Orası bir maddi hatadır.
Sevgili Ayhan, her zaman inceleyen bir kardeşimiz, sorular soran biri. Sorularının cevabı Erden kardeşimin sunumunda ve benim daha önce anlattıklarım içinde var. Eksik olduğunu düşünmüyorum ama öyle bir düşüncesi varsa ziyaretinde kendisine anlatırım.
Sevgili Suat Sarı, Galatasaray ile çok ilgili. Ben ve arkadaşlarım bu yönetime seçildikten sonra en çok önem verdiğimiz konulardan biri stadyuma ulaşım. Çok vahim bir problem. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ihale aşamasına gelen bir ulaşım projesi var. Yakında ihaleye çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gösterdiği ilgiden ötürü teşekkür ediyorum.
Stadyumun daha verimli kullanılması için maç günleri dışında da kullanımı için çalışıyoruz. Diğer günlerde de stadyum etrafındaki alanlar için projeler hazır. Yakında bunları anlatacağım.
Erhan kardeşim güzel bir şeye temas etti. Daha önce uygulanan ama daha sonra iptal edilen vergi stopajlarının iadesine değindi. Bugüne kadar yasa çıktığından beri 46 milyon lira iade aldık, 35 milyon lira daha alacağımız var. Amatör sporlar için önemli bir harcama ya da amatör sporlar için tesisiniz varsa oraya kullanabiliyorsunuz.
Bu konuları elbette tartışacağız. Burada söylenenleri, konuşulanları her zaman tartışacağız, bu tartışmalar her zaman olacak. Doğrusunu da hep birlikte bulacağız. Her yapıcı eleştirinin başımızın üstünde yeri var. Biz bir şeyin peşindeyiz, kalbimle ifade ediyorum Galatasaray'ı büyütmeye çalışıyoruz. Galatasaray hepimizin. Galatasaray'ı büyütmek için el birliğiyle çalışmalıyız. Hepiniz farkındasınız, görüyorsunuz. Yepyeni bir nesil Galatasaraylı doğuyor. Galatasaray, tüm ülkenin gurur duyduğu, hayran olduğu bir marka haline geliyor. Amacımız bize emanet edenlerin iftihar ettiği, torunlarımızın bizimle gurur duyacağı Galatasaray yaratmak. Küçük çocukların gülmesi için daha çok çalışmalıyız. Tüm Galatasaraylılar'ın bizimle beraber çalışmasını, destek vermesini özellikle rica ediyorum.
Bu zamana kadar ne başardıysak sizin sayenizde, sizin desteğinizle. Hep birbirimizi sevelim dedik. Sizden ricam, camiamıza şu an hakim olan sevgi ikliminden vazgeçmeyelim. Birbirimizi seversek, birlikte çalışırsak karşımızda hiçbir koalisyon, hiçbir güç duramaz.
"GELİP BURADA SÖYLEYİN"
Ayhan Özmızrak: "Sayın Cemal Özgörkey'in yönetim kurulundan da istifa ettiğini duydum. Etmiş olsun veya olmasın. Bu son iki istifa ile ilgili, Sayın Levent Yaz ve Cemal Özgörkey ile ilgili, istifa kişisel bir haktır, istifa edebilirler. Fakat şekil olarak ve yaptıkları açıklamalar ve açıklamaların mecrası olarak benim kabul etmem mümkün değil. Burada bir şeyleri ima eder gibi etmemek, etmiyor gibi yapıp da satır arasında mesaj vermek sadece Galatasaray'a zarardır. Ya katolik nikahı gibi susacaksınız, diyeceksiniz ki işlerim yoğunluğu nedeniyle görevimden ayrılıyorum, bitti. Aynada bile kendinize bir şey söylemeyeceksiniz. Ya da neyse sorun, düzeltemediğiniz, mücadele ettiğiniz ama yanlış giden ve Galatasaray'ın zararına olduğunu düşündüğünüz bir şey varsa gelip burada söyleyeceksiniz. İkisinin arası olmaz."
"HER ŞEYİN İLKİNİ YAPAR"
Ayhan Özmızrak: "Her şeyin ilkini Galatasaray yapar. Aktifle pasifi tutmayan, yükümlülüklerle varlığı tutmayan ilk plançoyu da biz yaptık."
Galatasaray Kulübü Kongre Üyesi Deniz İsmail Aras: "Erden Timur... Galatasaray'a katmış olduğu vizyondan ötürü tebriği hak eden, en çok depremde yaptıklarından dolayı benim gönlümü kazanan birisi. Talihsiz biri. Ortada somut bir şey olmamasına rağmen kendisinden hoşlanmayanların, hep şüpheyle bakanların sayısı da az değil. Sebebi nedir diye sorduğumda aldığım cevaplar, genelde rahmetli İslam Çupi'nin büyüklük tanımı gibi. Öyle bir şüphe ki tarifi yok..."
ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI
"Bundan 2,5 sene önce Burak Başkan seçildiği zaman geçmiş dönem bilançolarını inceledim. İlk fark ettiğim şey çıkmaz bir durumdu. Faaliyet karı elde edemiyorsunuz, devrimsel bir karar alınmalıydı onun için de 4 5 seneye ihtiyaç vardı."
"Florya projesinden ne kazanırız hesabı yaptım. Emlak Konut ile yaptığınız zaman borcumuz azalmıyordur aksine 100 milyon artıyordu. Arazinin 3'te birini onlar alıyordu. Florya'da arazinin 3'te 1'i bizim. Toplam cironun 3'te 1'i bize kalıyordu. Emlak Konut'un da bir şartı vardı. Tamamen Florya'yı boşaltacaksınız diyordu. O dönem ihale yapılmıştı ama biz çıkamadığımız için ihale iptal oldu. Florya'dan çıkmamız Kemerburgaz'ın bitmesine dayalıydı. Kaynağımız var mı peki orayı yapmak için, yok! Kaynağımız var diye düşünelim, o dar kaynakla yapmaya çalışsak bile 3-4 sene sürecekti. 2 senelik faiz ve Kemerburgaz'ın inşaat maliyetini bir tarafa yazdığınızda banka borcu 1 lira bile azalmıyordu. Ben sayın başkanımıza gittim, çevremdeki insanlara anlattım Florya'yı satın almamız lazım diye ama çoğu insan güldü. İçinden veya dışından güldü. Sonra bir TSKB raporu hazırladık. Galatasaray'ın en büyük kaynağı, insanı. Müthiş çözümler ortaya çıktı. İlk raporda Florya'yı alırsak şu kadar paramız olacak diye bir rapor çıkardık."
"Aldığımız Hakim Ziyech, PSG ile anlaşma imzalamıştı kış transfer döneminde. Son saniyede belgeleri yetişmediği için imza atamamıştı. Transferler için tüm scout ekibine teşekkür ediyorum. Transferlere ödediğimiz ile kazandığımız arasında önemli olumlu anlamda iyi bir fark var."
"Harcamalarımızı düşürmeliyiz diyoruz. Kendi katma değerinle ne gelir ürettin, onun yüzde kaçını harcadın? Bu çok adil bir sorgulama. Kendi yönetimimiz için bunu soruyoruz. Biz Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya ya da çeyrek finale kalmamız gerektiğini söylüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalanların maaş bütçesinin ortalaması 290 milyon euro. Bizim kurucumuzun koyduğu hedefe gideceksek manzara bu. Bunu yapmamız gerekiyor. Son 10 yılın transfer maaş ve enflasyonu %90. Bu sene ekstrem bir artış var Suudilerin de piyasaya girmesiyle. Dünyada hem harcamalar artıyor hem de futbolda enflasyon artıyor. Gelir arttığı için rekabet de artıyor."
"Avrupa'da rekabet ettiğimiz takımlarla çok zor şartlarda rekabet ediyoruz. Kur ciddi şekilde arttı. Suudilerin piyasaya girmesi, rekabet ettiğimiz takımların yayın geliri ortalaması 120-130 milyon euro. Rekabet ettiğimiz takımlar bile değil bunlar. Biz 9 milyonlarla rekabet etmeye çalışıyoruz."
"Başkanımız şahit sürekli oradan buradan telefonla sponsor bulmaya çalışıyoruz. Sponsorlukta elbette hatalarımız olacak. Kimi bulsak ikna etmeye çalışıyoruz."
"Mustafa Muhammed'in parasının bir kısmı bizim dönemimizde ödendi. Sacha Boey satıldığında, inşallah hep bizle kalsın ama oradaki müthiş kar eski yönetimin başarısı. Nelsson'da da aynı şekilde. Keşke bütün yönetimler çıkıp bunu söylese."
"Newcastle United'ın yayın geliri 146 milyon euro. Avrupa'da oynamayan Everton'ın geliri 165 milyon euro. Bu takım Premier Lig'de son maçta ligde kaldı. Bizim elde ettiğimiz gelir bile birçok kalem arttırarak çok daha yükseğe gidebilir. En son Kopenhag maçında 31 milyon lira gelir elde ettik. Normal bir lig maçından 20 milyon lira elde ediyoruz."
"Bir yıl içinde toplamda 216 milyon 845 bin euro gelirimiz var. Bu kurdaki oynama sebebiyle değişebilir rakamlar. Gelirleri arttırmak dışında başka bir yol yok. Geçen sene de şampiyon takım vardı ona rağmen azdı gelir. Galatasaray'ın çok büyük potansiyeli var. Bunu değerlendirebilmek için kendi katma değerinle neler ürettin. Giderlerden hep sorumlu tutuluyorum. Ben Galatasaray'ın futboluyla ilgili bir şey yapmıyorum sadece. Son 3 aydır sponsorluklarla, kombine ve bilet işleriyle uğraşıyorum. Florya projesinin tüm proje süreciyle ilgileniyorum. Kemerburgaz'ın tüm inşaat işlerini, Ada'nın, Mecidiyeköy'ün tüm inşaat işleriyle uğraşıyorum. Bunu ben söylemek zorunda kaldığım için özür diliyorum."
"Tüm yönetimlerden neyi talep etmemiz lazım? Tüm borcumuzu bitirecek ve bizi ilk 10 kulüp arasına sokacak projeleri, bunun yeterli matematiğini ve hangi kaynak ile gerçekleştirecek? Biri Proje dediğinde önce kaynağı anlatması gerekiyor."
DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMASI!
Dursun Özbek: "Bana ulaşan bir önerge var. Yaklaşık 35 kulüp üyemizin imzaladığı önerge. Sayın Eşref Alaçayır'ı divan başkanı olarak teklif ettiler. Oy birliğiyle kabul ettik, Eşref Alaçayır Divan Başkanı olmuştur."
Dursun Özbek, "Göreve gelirken hedeflerimizi duyurmuştuk, büyük bölümünü gerçekleştirerek buradayız." diyerek projeler hakkında son bilgileri verdi.
Dursun Özbek: "Mecidiyeköy projesinden elde ettiğimiz gelirle Florya arazini satın almak için aldığımız kredinin bir kısmını ödedik."
Dursun Özbek: "Mecidiyeköy'den 1.5 milyar TL hasılat bekliyoruz demiştim. Değişen ekonomik koşullar dolayısıyla buradan beklentimiz 2 milyar TL civarına gelmiştir."
"KEMERBURGAZ ÇOK KIYMETLİ"
Dursun Özbek: "Kemerburgaz'da bir etkinlik yaptık, divan toplantısını orada gerçekleştirdik. Kemerburgaz, futbolun yeni beşiği. Yaklaşık 15 bin metrekare civarında kapalı bir alan. Muhteşem bir arazi, muhteşem bir yatırım. Galatasaray'ın geleceği burada. Burayı yapmak suretiyle Florya'daki yerleşkeyi buraya taşıyacağız. Hem a takım hem amatör takım burada faaliyet göstereceğiz. Kemerburgaz çok değerli ve çok kıymetli. Buranın yapımı için son derece azimliyiz, kendimize güveniyoruz. Florya'daki yerleşkemiz toplam 4 bin 500 metrekare. Altyapı, soyunma odaları, restoranlar her şey bu 4 bin 500 metrekare. Kemerburgaz ise 14 bin 500 metrekare. Kısa sürede buraya geçeceğiz. Buraya geçer geçmez Florya'daki proje başlayacak. Kemerburgaz arazisi muhteşem, Göktürk yolunda. 6 sahamız olacak, ilk aşamada 2 saha olacak. Orası bir orman biliyorsunuz, orman arazisinden bir kısmını almaya ve bazı sportif etkinlikleri orada yapmaya dair bir projemiz var."
"FLORYA'DA 40 DÖNÜMÜ NEDEN ALDIK?
Dursun Özbek: "Florya'daki 40 dönüm araziyi niye aldık? Niye Galatasaray'ı 1 milyar 85 milyon lira borçlandırdık? Bunları bize sordular. Gelen yönetimlerin, önümüzdeki nesillere değer yaratması lazım. Yoksa yönetimler için en kolay kısım, 40 senedir Florya'dayız, 40 sene daha bekleriz. Florya'daki tesislerimiz, değişen futbol ekonomisi çerçevesinde Galatasaray'ın olduğu yer itibarıyla yakışmıyor. Bunu birçok defa söyledim. Yeni bir tesise ihtiyacımız var. Florya arazisi rezidan bir bölge içerisinde. Ekonomik getirisi var. Bu ekonomiyi ortaya çıkaracak bir proje geliştirmek, Galatasaray'ı buradan istifade ettirmek lazım. Projenin en güzel şekli, bize ait olmayan 40 dönümü almaktan geçiyor. 60 dönüm üzerinde bir arazi. Ruhsat müracaatındayız. Kemerburgaz'a taşındıktan sonra inşaata başlayacağız. Buranın getirisi, Galatasaray'ın önümüzdeki 25 yılını dizayn edecek bir getirisi var. Kusura bakmayın, rakam falan telaffuz etmiyorum. Bu arsanın getirisi, bir fon olacak. Sadece bu fonda birikecek paranın getirisinden istifade etmek suretiyle, Galatasaray'ı yönetecek arkadaşlara büyük bir kolaylık sağlayacağımı düşünüyorum. Özellikle amatör sporlara buradan bir kaynak aktaracağız."
"G.SARAY'IN GELECEĞİ"
Dursun Özbek: "Daha önce taahhüdümüz olan kapalı spor salonunu yapacağız. Son derece büyük ihtiyacımız var. Judoyu Anadolu Hisarı'nda antrene ediyoruz, yüzme Altunizade'de, atletizm başka yerlerde. Bu salon sporlarını bir araya toplayalım. Kendi imkanlarıyla yapılacak bir proje bu, çok değerli. Florya, Kemerburgaz ve buradaki proje, Galatasaray'ın geleceğini hazırlayan projelerdir. Biz artık en iyi sporcuları yetiştirmek istiyorsak çağı yakalamalıyız."
BÜYÜKÇEKMECE PROJESİ
Dursun Özbek: "Büyükçekmece projemiz var. Büyükçekmece, yaklaşık 106 dönüm olan çok güzel arsamız var. 10 seneyi geçkin bir zaman önce Galatasaray'a kazandırılmış. O günden beri üzerinde bir şey planlanmamış. Elimizdeki gayrımenkul envanterini göreve gelince çıkardık. Büyükçekmece Belediye Başkanı Sayın Hasan Akgün'ü ziyaret ettim ve görüşlerimi aktardım. Bu arsa, kısmen su toplama havzasında kalıyor. Daha önce göreve geldiğimde de bu arsaya bakmıştım. Bir şey yapmak için imar durumu müsait değil. İkinci dönemimde tekrar gittim. Bu arsa 10 seneden beri burada yatıyor, yazık günah dedim. 10 yılda İstanbul, nereden nereye gitti. Yerleşkeler son derece büyüdü, gelişti. O bölgede ayrı bir İstanbul var. İstanbul, 16 milyonu geçen nüfusuyla bir ülke haline gelmiş. Burada da çalışmaya başladık. Bir defa burada spor etkinliği yapılabilmesi için mevcut arsanın imarının spor yeri olarak değişmesi gerekiyor. Önce Büyükçekmece Belediyesi'ne müracaat ettik, sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gittik. Bu çalışmamız devam ediyor. İmar değişikliğini yapar yapmaz, buradaki yerleşkede gereken faaliyeti yapacağız."
Kalamış Tesislerimiz'i yeniledik. Yeni bir yönetim geldi. Pırlanta gibi bir yer. Gözümüz hep oranın üzerinde. Daha iyisini yapmanın peşindeyiz. Üyelerimizle devamlı irtibat ve istişare halindeyiz. Kendileriyle konuşarak Kalamış'ı çok güzel bir tesis haline getirdik. Daha yapılacak çok iş var, onların da peşindeyiz.
"G.SARAY ADASI'NDA İŞİMİZ BİTMEDİ"
Galatasaray Adası'nda işimiz bitmedi, hayır. Galatasaray Adası'nın deniz suyu havuzumuz vardı. O havuzun üstü kapatılmış ve etkinlik alanı haline getirilmiş. Resimlerde görüyorsunuz, döşemelerde oynamalar var. Sökün, altında kazıklar var, ne alemde görelim. Söktük, kazık diye bir şey kalmamış. Korazyon ve dönemin imalat teknolojisine bağlı olarak kazıklar gitmiş. Burada yapılması gereken bir çalışma var. Burayı tekrar etkinlik alanı yapacağız. Bu kazıkları yenilememiz gerekiyor. Çalışmalarımız o yönde. Sezon bitti şimdi, oradaki çalışmalar hızlanacak.
Dursun Özbek: "Bu sene her zaman olmamız gereken yerde, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. İyi başladık, devamı gelecek. Karşıyaka'da duyulacak şekilde, Okan Buruk ve futbolcularımıza bir alkış istiyorum. Kadıköy'den duyulsun bu alkış."
Dursun Özbek: "Biz Galatasaray'ız. Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz."
"HERKES BUNU BİLMELİ"
"Mevcut yapılandırma anlaşması çok iyi anlaşılmalı. Bu anlaşma gerekli midir, gerekliydi. Lüzumlu muydu, lüzumluydu. Ancak, herkes bu yapılandırma anlaşmasının içinde ne var, nelere dikkat etmek gerek, bunu herkes bilmeli. Borçlar 2030'a kadar gitti falan deniyor, gitti mi? İkinci yapılan anlaşma 2021 yılında yapılmış. 2021 yılında yapılan anlaşmaya göre 2 milyar 200 milyon TL bankalara olan borcu. Bankalar Birliği konsorsiyumu, yapılandırmış. Elimde belge de var. 2030'a kadar gidiyor. Ödemeler de yazılmış. Falan tarihte, 30 Kasım 2023'te ödeme yükümlülüğün 142 milyon lira. Faiz, ana para ödemesi falan. 2021 yılı itibarıyla ne faiz, ne ana para ödemeyeceksin. Sadece borçlar yapılandırımadı, kulübün ihtiyacı olan sıcak para da verildi. 2021'de ne faiz, ne ana para ödemesi var. Faizlerin hepsi 2030'a erteleniyor. 2022 yılına gelindiği zaman faiz ve ana para için tüm gelirlerin yüzde 25'ini alırım. Anlaşma bu. Devam ediyor, eğer yetişmezse 2030'a kadar gidiyor. 2023'te bütün gelirlerin yüzde 50'si bu yapılandırma anlaşmasında borcuna mahsup edilecek. Böyle devam ediyor.
"MİSYONUMUZ YABANCI TAKIMLARI YENMEK"
"Misyonumuz yabancı takımları yenmek. Nasıl yapacağız bunu? Belli bütçemiz var, belli bir paramız var. Faaliyet dışı gelirlerin hiçbirisi devreye girmemiş. Ne yapacağız? İşte o zaman büyümek zorundasınız. Çok kaba bir anlatımla, futbol faaliyetiniz eğer normal seviyede devam ettirmek istersek 100 milyon euro civarında bir gideri var. Vergisi, seyahati, saha bakımı, çalışanı falan 100 milyon euro yaklaşık. Orta seviyede bir takımla mücadele ederek bir 100 milyon euro'luk takım kurarsınız. Ancak, 100 milyon euro'luk takım kurmak için 200 milyon euro gelir elde etmemiz lazım Bankalar Birliği anlaşması gereği. Yapılandırma anlaşmasından bir an evvel çıkalım diyorum bu yüzden. 200 milyon euro bir getiri olması lazım ki, 100 milyonu bize kalsın, bir takım kurup mücadeleye devam edelim."
"MEYVELERİNİ ALIYORUZ"
"Geçen sene öyle bir takım kuralım ki, her maçı 50 bin kişiye oynayalım, sponsorlar oyuncular için bize destek versin, Avrupa'da başarılı olalım dedik. Bunun meyvelerini geçen sezon şampiyonluk, bu sezon Avrupa'daki başarılarımızla sağlıyoruz."