04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Galatasaray'da iki ayrılık daha!

Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da kadro büyük ölçüde değişti. 19 oyuncuyla yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda Jankat Yılmaz ve Kazımcan Karataş da kiralık olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

04 Eylül 2025 10:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da iki ayrılık daha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunda büyük bir revizyon yaptı. Sarı-kırmızılılar toplamda 19 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Alvaro Morata, Derrick Köhn, Frankowski, Nicolo Zaniolo, Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Efe Akman, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Taylan Antalyalı, Fernando Muslera, Mathias Ross, Halil Dervişoğlu, Dries Mertens, Atakan Ordu, Baran Demiroğlu, Baran Aksaka, Ali Efe Çördek ve Ali Yeşilyurt takımdan ayrılan isimler oldu. 

İKİ AYRILIK DAHA



Galatasaray'da yaprak dökümü bununla sınırlı kalmayacak. Genç kaleci Jankat Yılmaz ve sol bek Kazımcan Karataş da takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Jankat'ın Eyüpspor'a, Kazımcan'ın ise Amedspor'a kiralanması için tarafların anlaşmaya vardığı öğrenildi. Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde iki futbolcu da kısa süre içinde yeni takımlarına imza atacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
