Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle kesintisiz

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Spor Toto Süper Lig'de günün VAR hakemleri



16.00 Kasımpaşa - Başakşehir

🖥Mustafa İlker Coşkun



19.00 Galatasaray - Antalyaspor

🖥Koray Gençerler



— Sporx (@sporx) January 21, 2023

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. Galatasaray - Antalyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.





Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde bir maçı eksik olan Fraport TAV Antalyaspor, oynadığı 17 müsabakanın 5'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 9'unu kaybetti. Akdeniz ekibi, topladığı 18 puanla 15. sırada yer alıyor.

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takımda tedavileri tamamlanan Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross ile sarı kart cezası tamamlanan Dries Mertens kadrodaki yerini alabilecek.

Antalyaspor'da Ghacha, Fredy ve Haji Wright sakatlıkları, Fernando Martins ve Kudryashov ise cezaları nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.