Galatasaray - Adana Demirspor maçı canlı izle şifresiz - GS Adana Demirspor Bein Sports canlı yayın izle HD

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Galatasaray - Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Ligde bu sezon oldukça iyi performans sergileyen Galatasaray, Adana Demirspor'u yenmek ve haftaya güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.Muslera, Boey, Nelsson, Kerem Demirbay (Abdülkerim), Barış Alper, Torreira, Sergio Oliveira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.Şahruddin, Svensson, Semih, Abdulsamet, Abdurrahim, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, M'Baye Niang.Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez müsabakada forma giymesi beklenmiyor.Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Manchester United ve Siltaş Yapı Pendikspor maçlarında sahaya çıkamadı. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Sanchez, Adana Demirpsor mücadelesinde de sahaya çıkamayacak.Ağrıları olduğu için Pendikspor mücadelesinde forma giyemeyen Wilfried Zaha, Abdülkerim Bardakcı ile söz konusu maçta sakatlanarak çıkan Kaan Ayhan'ın yanı sıra ağrıları bulunan Hakim Ziyech'in ise durumları ise maç saatinde netleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Kopenhag müsabakası öncesi dört futbolcuyla ilgili kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Bu oyuncular, müsabakada kart görmesi durumunda 16. haftadaki EMS Yapı Sivasspor maçında sahadaki yerini alamayacak.Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, son 2 resmi maçta 3 gol attı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile yapılan maçta 2 frikik golüne imza atan Ziyech, Süper Lig'deki Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesinde de 1 kez fileleri havalandırdı.Süper Lig'de 2, toplamda da 4 gole ulaşan Ziyech, Adana Demirspor maçında sarı-kırmızılıların en önemli gol ayaklarından olacak.Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 23 maçı kaybetmedi.Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.Bu sezon Seyrantepe'de çıktığı 6 maçın tamamını kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi. Galatasaray, bu seriyle Süper Lig'de en iyi iç saha performansı sergileyen takım oldu.Daha önce 1974-1975, 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında iç sahada 7'de 7 yapan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor'u da yenerek tarihinin en iyi iç saha başlangıcı rekorunu tekrarlamayı hedefliyor.Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.Ligde çıktığı 14 mücadelede 28 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü. Yaptığı 14 maçın 8'inde kalesini gole kapatan "Cimbom" en az gol yiyen takım oldu.Galatasaray, 37 gol atan Fenerbahçe'den sonra en iyi hücum performansını gösterdi.Adana Demirspor, Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet hasreti yaşıyor.Süper Lig'deki son galibiyetini 10. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde alan "Mavi Şimşekler" sonrasındaki 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 yenilgi gördü.Yukatel Adana Demirspor, bu sezon henüz deplasman galibiyeti alamadı.Bu sezon dış sahada 6 maça çıkan mavi-lacivertli takım, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Henüz Adana dışında galibiyeti olmayan Akdeniz temsilcisi, İstanbul'da ilki yaşamak için mücadele edecek.İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 38 müsabakada Galatasaray 20, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. Taraflar 9 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.Galatasaray'ın attığı 61 gole karşılık Adana Demirspor 31 gol buldu.İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.Ligde İstanbul'da yapılan 19 karşılaşmada Galatasaray 15, Adana Demirspor ise 2 galibiyet aldı. Müsabakalardan 2'si de beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 46, mavi-lacivertliler ise 15 kez fileleri havalandırdı.Sarı-kırmızılı ekip, Adana temsilcisi ile sahasında yaptığı son 9 Süper Lig maçını kazandı. Galatasaray, bu galibiyetlerin 8'inde rakip filelere en az 2 gol gönderdi. Söz konusu maçlarda Galatasaray 30, Adana Demirspor ise 6 kez gol buldu."Mavi Şimşekler" Galatasaray deplasmanda son galibiyetini 1981 yılında 2-0'lık skorla aldı.Mavi-lacivertli takım, Süper Lig'de İstanbul takımlarına konuk olduğu son 35 maçta sadece 4 kez kazanabildi.Söz konusu müsabakaların 1'i hariç tamamında gol yiyen (toplam 101) Adana Demirspor, 4 galibiyet çıkarabildi. Adana temsilcisi, diğer 31 karşılaşmada 4 beraberlik, 27 yenilgi yaşadı.Adana Demirspor, söz konusu süreçteki galibiyetleri Fenerbahçe, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve İstanbulspor'a karşı aldı.İki ekip arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı.Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti.Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lik skorla aldı.