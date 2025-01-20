Haber Tarihi: 20 Ocak 2025 16:57 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 16:57

Formasyon kalktı mı? 2025 MEB açıkladı

1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemesiyle, öğretmen atamalarında pedagojik formasyon zorunluluğu sona erecek. Peki, Pedagojik formasyon kalktı mı?

Formasyon kalktı mı? 2025 MEB açıkladı
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren önemli bir karar alarak pedagojik formasyon sisteminde köklü bir değişikliğe gitti.

1 Eylül 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni modelle birlikte, uzun yıllardır öğretmenlik için zorunlu olan pedagojik formasyon sertifikası uygulaması sona eriyor.

PEDAGOJİK FORMASYON KALKTI MI?

Öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyenlerin yakından takip ettiği pedagojik formasyon sertifikası Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 1 Eylül 2025 itibarıyla tamamen kaldırılıyor.

Yeni modelde, öğretmen adaylarının pedagojik bilgi ve becerileri, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde alacakları özel bir eğitimle kazanmaları planlanıyor.

"Pedagojik formasyon tarihe karışıyor. 1 Eylül 2025 ve sonrasında yapılacak atamalarda artık Pedagojik Formasyona gerek kalmayacak. Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim görüleceği için Formasyon gibi bir durum da artık olmayacak" ifadeleri kullanıldı.

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Pedagojik formasyon öğretmenlik mesleğini icra etmek isteyen bireylerin alması gereken bir sertifika programı olarak biliniyordu. Üniversitelerin lisans programlarından mezun olan veya mezuniyet aşamasında olan bireyler, pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmenlik için gerekli olan pedagojik yeterlilikleri kazanıyordu.

2023'te YÖK'ün aldığı kararla formasyon eğitimi bazı lisans programlarına seçmeli ders olarak eklenmiş ve uygulama bu şekilde devam etmişti. Ancak bu sistem 2025 itibarıyla yerini tamamen yeni modele bırakacak.
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