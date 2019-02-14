Fenerbahçe'den G.Saray-Benfica maçı sonu paylaşım!

UEFA Avrupa Ligi'nde2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardındanflaş bir paylaşım geldi.Maçın son düdüğünün çalınmasının ardından paylaşım yapan Fenerbahçe, "İyi geceler Fenerbahçe Ailesi" şeklinde paylaşım yaptı.Sosyal medyada çok konuşulan paylaşımda Serdar Aziz'in fotoğrafta en önde olması ve oyuncuların pozu sebebiyle bu hareket, taraftarlar tarafından Galatasaray'a gönderme şeklinde yorumlandı.