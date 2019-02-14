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Fenerbahçe'den G.Saray-Benfica maçı sonu paylaşım!

Fenerbahçe Kulübü resmi sosyal medya hesabından Galatasaray-Benfica maçı sonrası flaş bir paylaşım yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'den G.Saray-Benfica maçı sonu paylaşım!
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14 Şubat 2019 23:15
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Benfica'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'den flaş bir paylaşım geldi.

Maçın son düdüğünün çalınmasının ardından paylaşım yapan Fenerbahçe, "İyi geceler Fenerbahçe Ailesi" şeklinde paylaşım yaptı.

Sosyal medyada çok konuşulan paylaşımda Serdar Aziz'in fotoğrafta en önde olması ve oyuncuların pozu sebebiyle bu hareket, taraftarlar tarafından Galatasaray'a gönderme şeklinde yorumlandı.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı;



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