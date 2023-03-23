Fenerbahçe Zenit canlı izle! Şifresiz Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı FB TV, S Sport canlı izle

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Spor Toto Süper Lig'e 26. haftanın ardından milli ara sebebiyle verilecek arada Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit'le karşı karşıya gelecek.23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Zenit maçı FB TV ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacakSar-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri afet bölgelerimize bağışlanacak özel maçta Rusya ekibi FK Zenit ile karşılaşacak." ifadeleri yer aldı.Açıklamada ayrıca karşılaşmayla ilgili şu detaylara yer verildi: "Tüm gelirinin depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacağı hazırlık karşılaşması, 23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Yaralarımızı birlikte saracağız."Fenerbahçe - Zenit maçı 19:00'da başladı. Müsabaka FB TV ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.F.Bahçe: İrfan, Serdar, Gustavo, Yiğit Efe, Jin-Ho, Nazım, Ahmet Necat, Crespo, Mert Hakan, Serdar Dursun, PedroZenit: Vasyutin, Krugovoy, Chistyakov, Adamov, Santos, Sutormin, Erokhin, Claudinho, Malcom, Mantuan, Bakaev