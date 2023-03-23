Fenerbahçe Zenit canlı izle! Şifresiz Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı FB TV, S Sport canlı izle
Haber Tarihi: 23 Mart 2023 20:17 -
Güncelleme Tarihi:
23 Mart 2023 20:17
Fenerbahçe Zenit canlı izle! Şifresiz Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı FB TV, S Sport canlı izle
Fenerbahçe Zenit canlı izle! Şifresiz Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı FB TV, S Sport canlı izle... Fenerbahçe Zenit maçıyla Süper Lig'e verilen milli maç arasını değerlendirecek. Peki gelirinin depremzedelere bağışlanacağı açıklanan Fenerbahçe - Zenit maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı izlenebilecek. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'e 26. haftanın ardından milli ara sebebiyle verilecek arada Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit'le karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - ZENIT MAÇI CANLI İZLE
23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Zenit maçı FB TV ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak
Sar-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri afet bölgelerimize bağışlanacak özel maçta Rusya ekibi FK Zenit ile karşılaşacak." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca karşılaşmayla ilgili şu detaylara yer verildi: "Tüm gelirinin depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacağı hazırlık karşılaşması, 23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Yaralarımızı birlikte saracağız."
FENERBAHÇE - ZENIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Zenit maçı 19:00'da başladı. Müsabaka FB TV ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE - ZENIT MAÇI İLK 11'LERİ
F.Bahçe: İrfan, Serdar, Gustavo, Yiğit Efe, Jin-Ho, Nazım, Ahmet Necat, Crespo, Mert Hakan, Serdar Dursun, Pedro