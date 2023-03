Fenerbahçe Sevilla CANLI İZLE, FB Sevilla maçı exxen izle şifresiz

FENERBAHÇE SEVILLA MAÇI CANLI, TIKLAYIN

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek. Müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmayı Exxen platformu canlı yayınlayacak.





Fenerbahçe, deplasmanda yapılan son 16 turu ilk maçında rakibine, ikinci yarıda atılan gollerle 2-0 yenilmişti.

Fenerbahçe'nin rövanş maçında turu geçebilmesi için 3 farklı galibiyetten başka şansı yok. Temsilcimizin 2 farklı galibiyetinde ise maç uzayacak. Sevilla'nın galibiyeti, her türlü beraberliği ve tek farklı mağlubiyetinde çeyrek finale yükselen taraf İspanyol ekibi olacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln ve Luan Peres kadroda yer almayacak. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski Serdar Dursun da yer almayacak.

Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Osayi, Rossi, Valencia, Batshuayi

Dmitrovic, Nianzou, Gudelj, Telles, Rakitic, Fernando, Navas, Acuna, Torres, Gil, En-Nesyri

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 253 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 367 gol gördü.

Fenerbahçe, Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 puanla lider bitirdi.

Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla ise Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Mücadele ettiği ligde kötü günler geçiren Avrupa'nın köklü takımlarından Sevilla'ya deplasmanda ilk maçta 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçında taraftarının da desteğiyle Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı sağlayacak skor bulmayı hedefliyor.

2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 136. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 135 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 43 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 190 gol gönderirken, kalesinde 171 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 81 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 17 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 gol atarken, 80 gol yedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Sevilla Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Exxen'e abone olmalısınız. Avrupa Ligi maçlarının tek adresi sadece Exxen'dir ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda tarihinin en kritik rövanşlarından birine çıkıyor. Sarı-lacivertliler, baskılı oynamasına rağmen deplasmanda 2-0 yenildiği Sevilla'yı bu kez coşkulu taraftarı önünde konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadelede Kanarya, 2-0'ı bulursa maç uzatmalara gidecek, 3 farklı galibiyette turu geçecek. Beraberlik ve tek farklı galibiyetler ile yenilgiler, Sevilla'nın işine yarayacak. Fenerbahçe ilk maçta ortaya koyduğu oyun, Kadıköy'de dolu taraftarlar önüne çıkacak olması ve 15 yıl önceki tarihi rövanşın ışığında çeyrek final umudunu sıcak tutuyor. Takımın Sevilla'yı eleyip Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkacağına inanan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın biletlerini tüketti. Maç dolu tribünler önünde oynanacak. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan ve normal süresi 3-2 biten karşılaşmada Sevilla'nın gollerini Alves (5), Keita (9) ve Kanoute (41) kaydederken, Fenerbahçe'nin sayıları Deivid'den (20 ve 79) gelmişti. Maç penaltılara giderken sarı-lacivertliler adına Vederson, Aurelio ve Kezman penaltıları gole çevirirken, Edu kaçırdı. Sevilla'da Kanoute penaltıyı gole çevirirken, Escude, Maresca ve Alves'in vuruşlarını Volkan kurtardı.Fenerbahçe'nin hücumdaki en önemli silahı her zaman olduğu gibi Enner Valencia olacak. Ekvadorlu futbolcu, hafta boyunca idmanların en hırslı isimlerinin başında geliyordu. Jorge Jesus, hücum planlarını topu 33 yaşındaki oyuncuyla buluşturmak üzerine yaptı. Michy Batshuayi ile de ona alan yaratacak.Fenerbahçe, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda eşleştiği Sevilla'yı elediği tarihi maçlarda Sarı-Lacivertli formayı giyen Diego Lugano, Fanatik'e konuştu. Kadıköy'deki ilk maçta Zico'nun takımı, Lugano'nun da gol attığı maçta İspanyollar'ı 3-2 yenmiş, rövanşta deplasmanda aynı skorla mağlup olmuştu. Ancak Kanarya, uzatmaya giden mücadelenin penaltı atışlarında rakibini 3-2 yenerek, Sanchez Pizjuan'dan zaferle ayrılmıştı. Lugano, hem Fenerbahçe'nin bu akşam 2-0'ın rövanşında neler yapması gerektiği hem de 2008'de yaşadıklarını anlattı. "Fenerbahçe'nin, Sevilla ile ilk maçını Güney Amerika'da izleme şansım oldu. İlk yarı Fenerbahçe maça çok iyi başladı. Jorge Jesus, tıpkı Flamengo'da yaptığı gibi önde presle başladı. Savunma oyuncularına baskı yaparak, onlara oyun kurmalarına izin vermedi. İlk yarıda bu tamamen sonuç verdi. Rakibin hocası Sampaoli, hem Jesus'u hem bu taktiği çok iyi bilir. Buna alternatif bulmaya da çalıştı. İlk yarıda Fenerbahçe, aralarında çok da net olan birçok pozisyon buldu. Ancak bu pozisyonlardan hiçbirini değerlendiremedi. Bu seviyede bunları atmak gerekiyor. Bu eşleşmelerde fark yaratan da bu oluyor." "İkinci devrede ise işler değişti. Sonuçta dünyada hiçbir takım 90 dakika boyunca önde baskı yapamaz. Böyle bir enerjinin hiçbir takımda olduğunu düşünmüyorum. Haliyle top daha çok Sevilla'da kaldı ve daha çok pas yapmaya başladılar. Buna karşılık, Jesus ve teknik ekibinin Sampaoli'ye cevap verecek taktiksel bir reaksiyonunu göremedim. Dediğim gibi baskıyı her zaman yapamayacağın için bazen top sende kalmalı ve oyuncularının nefes alması gerekiyor. Bu bölümde biraz şanssızlık da vardı tabii." "Ancak futbolda her şey her an değişebilir. Fenerbahçe taraftarının Kadıköy'deki coşkulu baskısı mutlaka olacaktır. Erken bulanacak bir gol ile turun seyri değişebilir. Çünkü ben ilk maçta iki takım arasında 2-0'ı oluşturacak bir fark görmedim. Takımlar birbirlerine yakındı. Tabii burada en önemli nokta devreye giriyor; Topu çizgiden geçirmek. Fenerbahçe bu akşam pozisyonlar bulacaktır ama bunları gole çevirmesi şart. Aksi halde oyun içinde bu durum, futbolcuda baskı oluşturacak." "Umarım şans bu sefer Fenerbahçe'nin yanında olur. Skor üstünlüğünü de ilk dakikalarda elde ederler. Elbette 2008'deki o anları unutmak, benim için mümkün değil. Gururla hatırlıyorum. Sevilla tarihinin en güçlü takımlarından birine karşı oynadık. Tüm oyuncularının isimlerini hâlâ birçok kişi sayabilir. O eşleşmede fark yaratan, bizim takımın teknik kapasitesi ve oyuncu kalitesi diyebilirim. Zico'nun etrafında inanmış bir oyuncu grubu da etken olabilir. Hiçbir zaman pes etmeyen, kendisine güvenen bir takıma sahiptik. Hatta hocamız bizi sık sık,'Kadıköy'de herkesi yeneriz' diyerek motive ediyordu."UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak Sevilla'da Monchi'den açıklama geldi. İspanyol ekibinin sportif direktörü, "İyi bir sonuçla geldik ama turu geçmek kesin değil. Acı çekeceğimizi biliyoruz, maçın temposunu yönetmek ve ilk etapta iyi olmadığımız bazı şeyleri geliştirmek zorunda kalacağız. Eindhoven'dakinden daha kötü bir durum." dedi.Fenerbahçe taraftarı ve atmosferin hatırlatılması üzerine Monchi, "Atmosferin onlar için avantaj olduğunu, taraftarın takımı nasıl ittiğini biliyoruz. Bu üstesinden gelmek zorunda olduğumuz bir handikap. Ama maça çıkacak oyuncuları düşünüyorum ve böyle çok fazla maçları var. Bu bir motivasyon bile olabilir" ifadelerini kullandı. "Oyuncularımız çok yorgun ve dinlenme süremiz çok az. Pazar günü oynayan oyuncular tekrar forma giymek zorunda. Bu çözüm bulamadığımız ve üstesinden gelmek zorunda kaldığımız bir durum. Az ya da çok şanslı olabiliriz. Ama takımın kalbi ve isteği var ve bunlar bize yardımcı olacak" ifadelerini kullanan Monchi, "İdeal olan öne geçmek ama birlikte daha fazla oynamalıyız. Eindhoven'a benzer bir maç olacak. Fenerbahçe'ye karşı ilk maçta ilk 75 dakika Sampaoli geldiğinden beri en iyi oyunlarımızdan birini oynadık." değerlendirmesinde bulundu. Monchi, son olarak, "Marcao, kişisel bir konu ve takımın yanında olmak için İstanbul'da. İyimserim, milli takım arası bizim için iyi olacak. Kademeli bile olsa Marcao, Karim Rakik ve Papu Gomez'in döneceğini ve takıma yardım etmek için paylarına düşeni yapacağını düşünüyorum" dedi.Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe- Sevilla maçına scout akını olacak. Özellikle birçok Avrupa devi Arda Güler için Kadıköy'e gelecek. Barcelona, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund başta olmak üzere 7 farklı ekibin scoutları genç yıldızı statta takip edecek. Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı. 18 yaşındaki yıldız, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, 2-0 mağlubiyetin rövanşında sahasında Sevilla'yı konuk edecek. İspanyol basını zorlu mücadeleyi mercek altına alırken, sarı - lacivertlilerin genç yeteneği Arda Güler'e büyük ilgi gösteriyor. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden AS, genç yıldız ile ilgili bir iddia ortaya attı. AS gazetesi, Arda Güler'in 7 bin Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olduğunun altını çizerken, geçmişte Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda Turan'dan dolayı 'Diğer Arda' ve Fenerbahçe'de Mesut Özil'den sonra 10 numarayı giydiği için 'Yeni Özil' olarak isimlendirdi. Aynı haberde Arda Güler'in yeteneklerinden uzun uzun bahsedilirken, Atletico Madrid ve Barcelona'nın 18 yaşındaki oyuncuyu takip ettiği iddia edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Arda Güler'i oynatmadığı için sık sık eleştiriler aldığına da geniş yer ayrıldı. Fenerbahçe'nin sahasında Sevilla ile oynayacağı karşılaşmada Arda Güler'in ilk 11'de olması bekleniyor. Bu sezon ilk 11'de şans bulmakta zorlanan Arda Güler, sonradan oyuna girdiğinde gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı. Genç oyuncu, bu sezon sahaya çıktığı 20 maçta üç kez gol atmayı başarırken iki kez de asist yaptı.Bu akşam Kadıköy'de Sevilla karşısında çok kritik bir sınav verecek olan Fenerbahçe zafere kilitlenmiş durumda... Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertli analiz ekibi, İspanyol takımını adeta ezberledi. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta deplasmanda çok şanssız bir şekilde 2-0 yenildiği Sevilla'yı bu kez en zayıf yerinden vuracak. Temsilcimizin beklentilerin aksine taraftarı önünde son derece disiplinli, sabırlı ve dengeli bir futbol sergileyeceği öğrenildi. Bunun nedeni ise Sevilla'nın maçların son bölümlerinde yaşadığı büyük sıkıntı. İspanyol ekibi bu sezon La Liga'da kalesinde 40 gol görürken bu gollerin yüzde 60'ını yani 24'ünü ikinci yarılarda yedi. Bu 24 golün 16'sı ise son 30 dakikalık dilimde geldi. Yine Sevilla'nın La Liga ve Avrupa'da oynadığı son 5 deplasman maçında yediği 14 golün 12'si ikinci yarılarda, 9'u ise son 30 dakikada geldi. Sevilla'nın en büyük zaaflarından birisi de kırılgan yapısı. İspanyol ekibi bu sezon La Liga'da 16 maçta geriye düşerken, bu karşılaşmaların 11'ini kaybetti. Sadece 2 kez geri dönüp kazanabildi. Bu nedenle Sevilla önünde skor avantajı yakalamak çok kritik olacak. Jorge Jesus futbolcularında kaleye yakın yerlerde faul yapmamalarını talimatını verdi. Sevilla'nın La Liga'nın en çok kafa golü atan takımı olması, Portekizli hocayı tedirgin ediyor. Jesus rakibe duran top fırsatı vermek istemiyor. (Takvim)