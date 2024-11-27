Fenerbahçe Opet, 6'da 6 yaptı!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague C Grubu 6. maçında Polonya'nın Polkowice ekibini sahasında 90-61 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, 6'da 6 yaptı!
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27 Kasım 2024 20:36
Son güncelleme 27 Kasım 2024 22:25
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague C Grubu 6. maçında Polkowice ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında konuk ettiği Polonya temsilcisi KGHM BC Polkowice'yi 90-61 mağlup etti ve grup lideri olarak ikinci tura çıktı.

Sarı Lacivertliler grupta 6 maçıda kazanarak namağlup şekilde adını ikinci tura yazdırdı.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Laszlo Goda (Macaristan), Tomi Panov (Kuzey Makedonya)

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 5, Atkins 11, Williams 9, Olcay Çakır 8, Lekovic, İdil Saçalır 1, Alperi Onar 9, Meesseman 13, Milic 4, Allemand 8, Badiane 10, Charles 12

KGHM BC Polkowice: Davis 9, Piestrzynska 3, Zahui 10, Jespersen 8, Steinberga 8, Gajda, Nielacna, Cannon 23, Jeziorna, Zasada

1. Periyot: 23-17

Devre: 54-31

3. Periyot: 81-46

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