Fenerbahçe Opet, 6'da 6 yaptı!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague C Grubu 6. maçında Polkowice ile karşı karşıya geldi.



Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında konuk ettiği Polonya temsilcisi KGHM BC Polkowice'yi 90-61 mağlup etti ve grup lideri olarak ikinci tura çıktı.



Sarı Lacivertliler grupta 6 maçıda kazanarak namağlup şekilde adını ikinci tura yazdırdı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji



Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Laszlo Goda (Macaristan), Tomi Panov (Kuzey Makedonya)



Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 5, Atkins 11, Williams 9, Olcay Çakır 8, Lekovic, İdil Saçalır 1, Alperi Onar 9, Meesseman 13, Milic 4, Allemand 8, Badiane 10, Charles 12



KGHM BC Polkowice: Davis 9, Piestrzynska 3, Zahui 10, Jespersen 8, Steinberga 8, Gajda, Nielacna, Cannon 23, Jeziorna, Zasada



1. Periyot: 23-17



Devre: 54-31



3. Periyot: 81-46



