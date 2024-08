Fenerbahçe-Lille Maçı Hangi Kanalda, Nereden İzlenir?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille takımını konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, tur için gerekli skoru almaya çalışacak. Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak. Peki, Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nereden izlenir?Fenerbahçe ile Lille arasındaki rövanş maçı, 12 Ağustos 2024 Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Ülker Stadı'nda gerçekleşecek bu karşılaşma, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalabilmesi için büyük önem taşıyor.Bu kritik mücadele, dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, Exxen abonesi olarak maçı canlı takip edebilirler.Fenerbahçe'nin tur atlayabilmesi için Lille karşısında en az 2 farklı bir galibiyet elde etmesi gerekiyor. Eğer Fenerbahçe, maçı 1 farklı bir skorla kazanırsa, karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazsa, penaltı atışları turu geçen takımı belirleyecek.Fenerbahçe'nin Lille maçı öncesi açıklanan UEFA kadrosunda şu isimler yer alıyor: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel ve diğer yıldız oyuncular.Fenerbahçe, Lille engelini aşarsa, play-off turunda Slavia Prag ile Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 20-21 Ağustos'ta, rövanş ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.Fenerbahçe-Lille maçının heyecanını kaçırmamak için 12 Ağustos'ta Exxen'de yerinizi almayı unutmayın!