Haber Tarihi: 30 Temmuz 2025 10:31 -
Güncelleme Tarihi:
30 Temmuz 2025 10:31
Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçı öncesinde Lazio ile kritik bir sınava çıkacak. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki ilk maçına Feyenoord karşısında çıkacak olan Fenerbahçe, Lazio maçıyla birlikte takımı son kez test edecek. Fenerbahçe, taraftarı önünde oynayacağı Lazio maçını kazanmak ve hazırlık dönemindeki 4. galibiyetini almak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçı öncesinde Fenerbahçe sahasında Lazio ile özel maçta kozlarını paylaşacak. Yeni sezon öncesi Jhon Duran ve Archie Brown'u transfer ederek kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Lazio karşısında kazanmak için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, özel maçta 30 Temmuz Çarşamba günü İtalya temsilcisi Lazio'yu konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sports Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
5 HAZIRLIK MAÇININ 3'ÜNÜ KAZANDI
Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayıp ardından Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, bu periyotta oynadığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
İstanbul'da Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Portekiz kampında Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 yenerken son müsabakasında Benfica'ya 3-2 kaybetti.
AVRUPA MAÇI ÖNCESİ SON SINAV
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle 6 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, ilk resmi karşılaşmasından önceki son sınavını Lazio karşısında verecek.
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