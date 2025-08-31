Fenerbahçe, Kerem'i açıkladı!

Fenerbahçe, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu transferini açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir. "
İSTANBUL'A GELİYOR
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transferi için Fenerbahçe Yöneticisi Hakan Safi ile birlikte Portekiz'den İstanbul'a yola çıktı. Milli futbolcu, saat 21.00 sularında İstanbul'a gelecek.
