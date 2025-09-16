16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Fenerbahçe'de Tedesco ile gelen değişim

Jose Mourinho'nun yerine gelen Domenico Tedesco, ofans yüzdelerini yukarı çekti. Kanarya; bu sezon bir maçta en çok şut çeken (29), ceza sahasında en çok topla buluşan (52), en fazla isabetli pas veren (538) takım oldu.

calendar 16 Eylül 2025 09:40
Haber: Akşam, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Tedesco ile gelen değişim
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 5. haftasında Kadıköy'de Trabzonspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yerine gelen Teknik Direktör Domenico Tedesco, hücum futbolu isteyen camiaya olumlu sinyaller yolladı.

OLUMSUZLUKLAR İLK MAÇA BAĞLANDI

Bordo-Mavili takımın golünün iptal edilmesi ve 10 kişi kalmasıyla maçın seyri değişti ancak Fenerbahçe, Mourinho döneminde rakibin 10 kişi kaldığı maçlara göre daha fazla topla sahip olan ve hücumu düşünen bir kimlikteydi. Oyundaki kopukluklar ilk maça bağlansa da; Sarı-Lacivertliler ezeli rakibi karşısında bu sezon ligin en iyi istatistiklerine imza attı.


GOL BEKLENTİSİ: FB 3.12, TS 0.03

Fenerbahçe, bu sezon bir Trendyol Süper Lig maçında en fazla şut çeken (29), rakip ceza sahasında topla buluşan (52) ve isabetli pas veren (538) takım oldu. Çekilen toplam 29 şutun 9'u kaleyi buldu ve 13'ünde isabet sağlanmadı. 3 net pozisyon kaçıran Fenerbahçe, 3.12 gol beklentisi üretti. Maç boyunca 1 kez kaleyi deneyen ve 1 isabet bulan Bordo-Mavililer ise 0.03'lük gol beklentisi oranı yakaladı. Öte yandan Fenerbahçe, %73'lük topla oynama oranıyla maçı bitirdi. Bu rakamlar; Mourinho ile denge oyununa alışan taraftar için beklenmedik bir durum oldu. 

 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
