Fenerbahçe ArsaVev, Trabzonspor'u iki golle geçti!

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 6. hafta maçında Fenerbahçe ArsaVev ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Dereağzı Lefter Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 2-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, dakika 3'te penaltıdan Marta Cox ile dakika 90'da Flourish Sabastine kaydetti.
Sarı lacivertliler, Kadınlar Süper Ligi'nde 6'da 6 yaptı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe ArsaVev, 18 puana yükseldi. Trabzonspor, 12 puanda kaldı.
Kadınlar Süper Ligi'nin gelecek haftasında Fenerbahçe ArsaVev, Amed deplasmanına gidecek. Trabzonspor, Hakkarigücü'ne konuk olacak.
Dereağzı Lefter Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 2-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, dakika 3'te penaltıdan Marta Cox ile dakika 90'da Flourish Sabastine kaydetti.
Sarı lacivertliler, Kadınlar Süper Ligi'nde 6'da 6 yaptı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe ArsaVev, 18 puana yükseldi. Trabzonspor, 12 puanda kaldı.
Kadınlar Süper Ligi'nin gelecek haftasında Fenerbahçe ArsaVev, Amed deplasmanına gidecek. Trabzonspor, Hakkarigücü'ne konuk olacak.