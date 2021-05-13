Türk Telekom Stadı'nda Emre Akbaba'nın son dakika golüyle 1-1 biten Trabzon maçı sonrası Terim, kazanılan 1 puanın da çok önemli olacağına vurgu yapmıştı.



Tecrübeli hoca, "Bu bir puan bazen çok şeyler ifade edebilir. Bunun bize ileride nasıl döneceğini de göreceğiz. Bazen üzülürsünüz ama ileride bu artıya dönebilir. İnşallah öyle olur" demişti.



5 maçlık seri ile Beşiktaş ile aynı puana gelen Galatasaray, Terim'in işaret ettiği o bir puan sayesinde şampiyonluk yolunda iddialı hale geldi. O puan nedeniyle Beşiktaş'a son hafta galibiyet de yetmeyecek.



Böylece, 2018-2019 sezonunda Erzurum maçı sonrası yöneltilen bir soruya, "8 de kapanır 18 de" cevabını veren Fatih Terim'in bu sezon da kehaneti tuttu.



