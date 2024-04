Exxen Spor Canlı İzle: Olympiakos - Fenerbahçe Canlı İzle

OLYMPIAKOS FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

FENERBAHÇE'NİN ÇEYREK FİNAL YOLU

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK



Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King Olympiakos maçının kadrosuna dahil edilmedi. Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.



YUNAN TAKIMLARIYLA 9. MAÇ



Yunan ekipleriyle ilk kez 2002-2003 sezonunda karşılaşan Fenerbahçe, UEFA Kupası 2. tur mücadelesinde eşleştiği Panathinaikos'la sahasında 1-1 berabere kalırken, deplasmanda 4-1 mağlup olarak Avrupa'dan elendi. Sarı-lacivertli ekip, bir sonraki Yunanistan eşleşmesini ise 8 yıl sonra 2010-2011 sezonunda yaşadı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda PAOK ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 kaybettiği rakibine karşı sahasında normal süreyi 1-0 önde tamamladı. Ancak PAOK, uzatma bölümlerinde attığı golle skoru 1-1'e getirerek Avrupa'da tur atlayan taraf oldu.



SADECE ATROMITOS'U YENDİ



Fenerbahçe'nin Yunanistan takımlarına karşı galibiyet alabildiği tek ekip Atromitos oldu. 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Atromitos ile eşleşen sarı-lacivertli takım, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşını da 3-0'lık skorla geçerek gruplara kalmayı başardı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı Olympiakos'la 2021-2022 UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda da karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan mücadeleyi 3-0 kaybeden sarı-lacivertli takım, Atina'daki karşılaşmadan da 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Grupta oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, mağlubiyetlerinin ikisini de Olympiakos karşısında yaşadı. Yunanistan temsilcileri karşısında oynadığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.



AVRUPA'DA 269. MAÇINA ÇIKIYOR



Olympiakos'A konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 269. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 268 müsabakada 106 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 107 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 381 gol gördü.



SON 16 TURUNU DEPLASMAN GALİBİYETİYLE GEÇTİ



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanırken, bu turda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda elde ettiği sonuçla geçti. Belçika'da oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım, taraftarının önünde çıktığı rövanş müsabakasını 1-0 kaybetse de çeyrek final biletini almayı başardı.



OLYMPIAKOS, EVİNDEKİ SON MAÇI FARKLI KAYBETTİ



Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos, bir önceki turda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i eledi. Taraftarının önünde çıktığı ilk maçı 4-1 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, Sırbistan'da oynanan ikinci karşılaşmayı ise 4-1 kazanarak mücadelenin uzatmalara gitmesini sağladı. Olympiakos, uzatma bölümlerinde 2 gol daha bularak müsabakayı 6-1 kazanmayı başardı.



KONFERANS LİGİ'NDE 17. SINAV



Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 17. maçını oynayacak. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 16 maçta 11 galibiyet ve 5 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 20 gole engel olamadı.



MENDILIBAR'DAN FENERBAHÇE SÖZLERİ



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos'un teknik direktörü Jose Luis Mendilibar, maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç öncesi takım için kararını verdiğini söyleyen İspanyol teknik adam, "Bugün antrenmanda garip bir şey olmazsa takım hazır." dedi. Fenerbahçe'nin maça iyi hazırlandığını düşündüklerini söyleyen Mendilibar, "Fenerbahçe'nin bütün konsantrasyonu Konferans Ligi'nde, Türkiye'de olan problemleri bir kenara bırakmış ve bütün umutları yarınki maçta bence. Fenerbahçe'nin çok kuvvetli oyuncuları ve bunun için savaşacaklar." sözlerini sarf etti. Taraftara hediye vermeleri gerektiğini söyleyen Mendilibar, "Bizim taraftarımıza motivasyon vermemiz lazım. Maça iyi başlamalıyız. Taraftarımıza neşe ve mutluluk vermeliyiz. Biz onları bütün maç mutlu etmeye çalışacağız." dedi. Son olarak odaklarının tamamen maçta olduğunu söyleyen İspanyol teknik adam, "Sadece yarınki maçı düşünüyoruz. Rövanşı düşünmüyoruz. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Kartlardan ve ikinci maçta olacaklardan etkilenmemeyi düşünüyoruz. Yarın en iyi şekilde oynamayı düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE'NİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN 4 ŞEY



Hürriyet gazetesinin Yunanistan muhabiri Yorgo Kırbaki, Fenerbahçe'nin bugün UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Olympiakos'un hafta başından bu yana üzerinde durduğu 4 konuyu yazdı. Olympiakos, Fenerbahçe maçına hazır. Kırmızı beyazlıların İspanyol teknik direktörü Jose Luis Mendilibar, hafta başından bu yana antrenmanlarda oyuncularını şu 4 konuda özellikle uyardı: 1- Fenerbahçe'nin duran toplardaki performansı: Mendilibar bu nedenle savunmanın göbeğinde yer alacak Panayiotis Retsos ile David Carmo'yu korner ve faul atışlarına karşı ayrıca çalıştırdı. 2- Sarı-lacivertli savunmanın geri dönüşlerde ağır kalmaları: İspanyol hoca antrenmanlarda, oyuncularına kontratak çalışmaları yaptırdı. 3- Savunma arkasına atılacak toplar: Konstantinos Fortounis ile Ayoub El Kaabi ekstra koşu antenmanları yaptılar. 4- Fred'e karşı önlem: İspanyol hoca, oyuncularına Fred'i bir an bile gözden kaçırmamaları talimatı verdi. Maçın oynanacağı 32 bin kapasiteli Pire'nin Georgios Karaskakis Stadı'nda biletler Salı günü tükendi. Olimpiakos, Yunanistan'da en fazla taraftarı olan takım. Son 30 yılda 22 kez Yunan liginde şampiyon oldu. Ateşli bir taraftara sahip. Olimpiakos taraftarları, takımlarına "Thrilos" yani "Efsane" derler. Rakipleri ise Pire'nin liman şehri olması nedeniyle, kırmızı beyazlılara "Gavri" yani "Hamsiler" diyor.



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN TUR YORUMU



Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, Konferans Ligi'nde oynanacak Olympiakos maçı öncesi açıklamalar yaptı. Çağlar Söyüncü, "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı Kutlu olsun. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Zor bir maç olacak ama biz her zaman rakibe göre değil kendi futbolumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. Çift ayaklı maçlar olduğunun da bilincindeyiz." dedi. Deneyimli oyuncu son olarak, "Zorluklara alışığız, zorluk çekmeyeceğiz. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Biz de iyi bir takımız, yarın da istediklerimizi sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



OOSTERWOLDE'YE UYARI



Fenerbahçe'de Olympiakos ile oynanacak olan Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında iki isim sınırda. Bunlarda biri olan Alexander Djiku, sakatlığı nedeniyle bu akşam görev yapamayacak. Sınırdaki diğer isim ise Jayden Oosterwolde. Hollandalı yıldız ilk maçta kart görmesi halinde rövanşta forma giyemeyecek.Fenerbahçe teknik heyeti, sakatların da olduğu dönemde Oosterwolde'yi kart konusunda dikkatli olması yönünde uyardı.



OLYMPIAKOS FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ ŞİFRELER



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında bugün Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte karşılaşma öncesi öne çıkan istatistikler... Bugüne kadar Olympiakos ile Fenerbahçe arasında Avrupa arenasında oynanan iki maçı da Yunan ekibi gol yemeden kazandı (2021/22 Avrupa Ligi grupları). Olympiakos, Avrupa kupalarında Türk takımlarını ağırladığı hiçbir maçı kaybetmedi (3G 2B). Fenerbahçe ise Yunan temsilcilerine konuk olduğu dört karşılaşmadan sadece bir galibiyet çıkarabildi (3M). 1992/93 Kupa Galipleri Kupası ve 1998/99 Şampiyonlar Ligi'nden sonra üçüncü kez bir Avrupa kupasında çeyrek finale yükselen Olympiakos, tarihinde henüz yarı finale ulaşamadı. Panathinaikos (3) ve AEK'in (1) ardından Avrupa kupalarında yarı finale yükselen üçüncü Yunan takımı olmak isteyen Olympiakos, bunu 1995/96'dan (Panathinaikos; Şampiyonlar Ligi) bu yana başaran ilk ekip olabilir. Fenerbahçe; 1963/64 Kupa Galipleri Kupası (elendi), 2007/08 Şampiyonlar Ligi (elendi) ve 2012/13 Avrupa Ligi'nin (tur atladı) ardından Avrupa kupalarında dördüncü kez çeyrek final oynuyor. Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol attığı sezonu yaşayan Fenerbahçe (14 maçta 37 gol), aynı zamanda bu sezon rakip fileleri en fazla havalandıran iki takımdan biri konumunda (Gent ile birlikte). İç sahada 4-1 mağlup olduğu Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 6-1 yenen Olympiakos, Avrupa kupaları tarihinde ön elemeler sonrası çift ayaklı eleme turlarında ilk maçı evinde 3+ farkla kaybedip tur atlayan ilk takım oldu. Bu sezon Konferans Ligi'nde oynadığı dört maçta da gol atan Olympiakos forveti Ayoub El Kaabi, 2024 yılında turnuvada rakip fileleri en fazla havalandıran iki isimden biri (5; Fredrik Gulbrandsen ile birlikte).







UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile Fenerbahçe Karaiskakis Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımın oyun gücünü rakibe hissettirerek avantaj yakalamak istediklerini söyledi. Karşılaşmanın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, rakibin gücünü bildiklerini dile getirdi. Olympiakos'un Yunanistan'ın köklü kulüplerinden birisi olduğunu ve ateşli bir taraftar grubuna sahip olduğunu vurgulayan Kartal, "İki aşamalı bir maç. Yaptığımız analizlerle rakibimizin güçlü yönlerini çıkardık. Biz kendi güçlü yönlerimizi rakibe hissettirerek avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Burada ve İstanbul'da iyi bir futbolla turu geçmek istiyoruz." açıklamasında bulundu. Olympiakos'un bir önceki turda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında ilk maçta evinde 4-1 mağlup olmasının sürpriz bir sonuç olduğunu da sözlerine ekleyen Kartal, Yunanistan temsilcisinin ikinci maçta rakibe gücünü hissettirerek turu geçtiğinin altını çizdi. Rakibin sahaya tek santrfor ya da çift santrfor çıkmasına göre planlar yaptıklarını belirten Kartal, "Onların yarın ne yapacakları tabii ki önemli ama bizim yapacaklarımız daha önemli." ifadelerini kullandı. Her karşılaşmaya tek tek baktıklarını ve rakibe göre hazırlandıklarını da söyleyen Kartal, şöyle konuştu: "Her maçın hikayesi başkadır. Yarınki rakibimizin hikayesi de başka olacak. Biz bunu antrenmanlarda çalıştık. Yarınki maçta da Fenerbahçe'ye yakışır şekilde iyi bir mücadeleyle iyi bir sonuç almak istiyoruz." Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin yaptığı protesto hakkında da konuşan Kartal, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bizim yaşadıklarımız lig maçlarında olsun, kupa maçlarında olsun açık şekilde ortada. Haklılığımızı kamuoyuna göstermek için yaptığımız bir tepkiydi. Bu tepkinin karşılık bulduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin ülke futbolunda değişmesini düşünüyorsak, kurulların da bir değerlendirme yapmasını düşünüyoruz. Her şeyin böylece daha iyi olacağını düşünüyoruz. Biz sahanın içinde kalmak istiyoruz. Yarınki maç için hazırlıklarımızı tamamladık. Dediğim gibi buradan iyi bir sonuçla İstanbul'a dönmek istiyoruz."Olympiakos-Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi rakip cephede hakem Sandro Scharer ile ilgili endişeler bulunuyor. Yunan basınından Gazzetta'da yer alan yazıda, İsviçreli hakemin yönettiği maçlarda kırmızı-beyazlıların iyi sonuçlar alamadığına dikkat çekildi. Sandro Scharer'in daha önce Atalanta-Olympiakos ve Olympiakos-Apollon Limassol karşılaşmalarını yönettiği hatırlatıldı. İtalyan ekibine yenilen Olympiakos'un, Güney Kıbrıs takımıyla berabere kaldığı ve iki maçta da kazanamadığı vurgulandı. AEK-Brighton maçını da bu ismin yönettiği, sarı-siyahlıların da bu maçta İngiliz ekibine yenildikleri, ayrıca bir oyuncularının oyundan atıldığı belirtildi. Bu üç maçta kırmızı kart gören Yunan temsilcilerinin oyuncu sayısı 2 olarak dikkate sunuldu. İsviçreli hakem ile ilgili şu değerlendirmede bulunuldu: "Son zamanlarda Yunan takımlarının yönettiği maçlara bakınca, akla gelen ilk şey, bu hakem Yunan takımlarını sevmiyor. 3 maçın 2'si kaybedilmiş, 1'i berabere bitmiş. Temsilcilerimizden iki oyuncuyu kırmızı kartla oyundan atmış ve aleyhimize bir penaltı çalmış." Yunan takımlarının tersine Türk ekiplerinin ise bu hakemin yönetimindeki maçlarda iyi sonuçlar aldıklarına dikkat çekildi. Scharer'in düdük çaldığı 4 karşılaşmayı Türk takımlarının yenilgisiz geçtiği ifade edildi.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.45'te başlayacak mücadele EXXEN'den izlenebilecek. Karşılaşmayı, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek.UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna kalan Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle eşleşmiş, deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek final biletini almıştı. Sarı-lacivertli ekip, bir önceki turda olduğu gibi bu kez yarı final için deplasmanda avantajlı bir skor arıyor. Fenerbahçe'nin cezası sebebiyle sarı-lacivertli taraftarlar, bu maçta tribündeki yerini alamayacak. Müsabakanın rövanşı, 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacakTzolakis, Rodinei, Ntoi, Retsos, Richards, Hezze, Chiquinho, Horta, Masouras, Jovetic, El KaabiLivakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko