Haber Tarihi: 03 Haziran 2025 17:42 - Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2025 17:42

Esra Erol sezon finali ne zaman 2025?

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, yeni bir sezonu daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Her hafta içi izleyicileriyle buluşan ve gündeme damga vuran olayları ekrana taşıyan program, yaz tatili için ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Geçmiş yıllardaki yayın takvimine bakıldığında, sezon finali tarihinin yaklaşmakta olduğu dikkat çekiyor. Esra Erol sezon finali ne zaman merakla takip ediliyor.

Esra Erol sezon finali ne zaman 2025?
Abone Ol
ATV ekranlarının gündüz kuşağında uzun süredir ilgiyle takip edilen programı Esra Erol 2025 yaz sezonuna girerken ekranlara kısa bir ara vermeye hazırlanıyor. Her hafta içi canlı yayınla izleyiciyle buluşan program, sezon boyunca işlediği olaylarla sosyal medyada ve kamuoyunda sık sık gündeme geldi.

Geçtiğimiz yıl 28 Haziran 2024 tarihinde sezon finali yapan Esra Erol programının bu yıl da benzer bir tarihte sezonu kapatacağı öngörülüyor. Yayın takvimi açısından değerlendirildiğinde, Esra Erol'da programının 2025 sezon finalinin yine Haziran ayının son haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yaz tatili sonrası yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Esra Erol'da programının yeni sezon başlangıç tarihi de merak ediliyor. Geçen yıl yeni sezon yayınları 2 Eylül 2024 tarihinde başlamıştı. Bu yıl da benzer şekilde, Esra Erol'da programının 2025-2026 yayın dönemine Eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Inter'de Inzaghi'nin veliahtı Cesc Fabregas! Inter Inter'de Inzaghi'nin veliahtı Cesc Fabregas!
Milan Skriniar için 20 milyon euro'luk talep! Fenerbahçe Milan Skriniar için 20 milyon euro'luk talep!
Noter sistemi çöktü mü, ne zaman gelir? 2025 Gündem Noter sistemi çöktü mü, ne zaman gelir? 2025
Paris Saint-Germain, Kim Min-Jae'yi takipte! P. St Germain Paris Saint-Germain, Kim Min-Jae'yi takipte!
Simone Inzaghi, Al Hilal yolcusu! Inter Simone Inzaghi, Al Hilal yolcusu!
Brentford, Caoimhin Kelleher'i kadrosuna kattı! Premier Lig Brentford, Caoimhin Kelleher'i kadrosuna kattı!
Chelsea'nin kaleci hedefi Maignan Milan Chelsea'nin kaleci hedefi Maignan
Esra Erol sezon finali ne zaman 2025? Gündem Esra Erol sezon finali ne zaman 2025?
IFAB'dan penaltı kurallarına yeni düzenleme! Dünya Futbolu IFAB'dan penaltı kurallarına yeni düzenleme!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Ali Koç, Khelaifi'den 3 yıldız istedi!
2
Fenerbahçe, Deniz'i kapıyor!
3
Şampiyon PSG, 8 oyuncuyu transfer listesine koydu!
4
Fenerbahçe'ye bir genç Senegalli daha yolda!
5
100 milyon Euro maaşa 'hayır' dedi!
6
En-Nesyri'ye Arabistan'dan sürpriz teklif: 25 milyon euro!
7
Galatasaray, Beşiktaş'tan 2 ay daha avantajlı!

SON HABERLER