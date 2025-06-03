Esra Erol sezon finali ne zaman 2025?

ATV ekranlarının gündüz kuşağında uzun süredir ilgiyle takip edilen programı Esra Erol 2025 yaz sezonuna girerken ekranlara kısa bir ara vermeye hazırlanıyor. Her hafta içi canlı yayınla izleyiciyle buluşan program, sezon boyunca işlediği olaylarla sosyal medyada ve kamuoyunda sık sık gündeme geldi.



Geçtiğimiz yıl 28 Haziran 2024 tarihinde sezon finali yapan Esra Erol programının bu yıl da benzer bir tarihte sezonu kapatacağı öngörülüyor. Yayın takvimi açısından değerlendirildiğinde, Esra Erol'da programının 2025 sezon finalinin yine Haziran ayının son haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.



ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, YENİ SEZON NE ZAMAN?



Yaz tatili sonrası yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Esra Erol'da programının yeni sezon başlangıç tarihi de merak ediliyor. Geçen yıl yeni sezon yayınları 2 Eylül 2024 tarihinde başlamıştı. Bu yıl da benzer şekilde, Esra Erol'da programının 2025-2026 yayın dönemine Eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

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