Ermenistan Türkiye CANLI İZLE - TRT CANLI MAÇ İZLE

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Ermenistan Türkiye maçı canlı izle... Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında Ermenistan'a konuk olacak. Ermenistan maçıyla 8 adımlık yolculuğun ilk adımını atacaklarını söyleyen Kuntz, "Kafamda kaybetmek gibi bir senaryo yok" diye konuştu. Ay Yıldızlılar, Hırvatistan maçı öncesi herhangi bir sürprize izin vermeden sahadan ayrılmak isterken Ermenistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları futbolseverler tarafından merak konusu. İşte detaylar...Ermenistan ve Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar; Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Galler'e karşı finallere kalma mücadelesi verecek.İlk maçta Ermenistan'a konuk olacak A Milli Takımımız, grup mücadelesine galibiyetle başlamak istiyor.Ay-yıldızlılarda Abdülkerim Bardakcı hastalık, Tayyip Talha Sanuç ise sakatlık sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.Ermenistan maçı UEFA'nın talebi ile misafir ekibin taraftarları stada alınmıyor.A Milli Takım gruptaki ikinci maçında 28 Mart salı günü Bursa'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.Hırvatistan maçının bilet gelirleri depremzedelere destek için başlatılan omuz omuza kampanyasına aktarılacak.Maça gidemeyecek taraftarlar da kampanya kapsamında Ermenistan ve Hırvatistan maçları için satışa sunulan 100 liralık hatıra biletlerden alabilecek.: Beglaryan, Hovhannisyan, Voskanyan, Haroyan, Arutiunian, Tiknizyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Briasco, Berseghyan: Mert Günok, Onur Bulut, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal, Cenk Tosun25 Mart 2023Ermenistan-Türkiye28 Mart 2023Türkiye-Hırvatistan16 Haziran 2023Letonya-Türkiye19 Haziran 2023Türkiye-Galler8 Eylül 2023Türkiye-Ermenistan12 Ekim 2023Hırvatistan-Türkiye15 Ekim 2023Türkiye-Letonya21 Kasım 2023Galler-Türkiye