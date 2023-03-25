Haber Tarihi: 25 Mart 2023 20:18 - Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2023 20:18

Ermenistan Türkiye CANLI İZLE - TRT CANLI MAÇ İZLE

Ermenistan Türkiye CANLI İZLE - TRT CANLI MAÇ İZLE: UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geliyor. Türkiye, Ermenistan ile tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip Ermenistan ile oynadığı 2 karşılaşmayı da 2-0'lık skorlarla kazandı. İşte Ermenistan - Türkiye maçı kadrosu ve ilk 11'ler

Ermenistan Türkiye CANLI İZLE - TRT CANLI MAÇ İZLE
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Ermenistan Türkiye maçı canlı izle... Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında Ermenistan'a konuk olacak. Ermenistan maçıyla 8 adımlık yolculuğun ilk adımını atacaklarını söyleyen Kuntz, "Kafamda kaybetmek gibi bir senaryo yok" diye konuştu. Ay Yıldızlılar, Hırvatistan maçı öncesi herhangi bir sürprize izin vermeden sahadan ayrılmak isterken Ermenistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları futbolseverler tarafından merak konusu. İşte detaylar...

 ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE!

TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ermenistan ve Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar; Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Galler'e karşı finallere kalma mücadelesi verecek.

İlk maçta Ermenistan'a konuk olacak A Milli Takımımız, grup mücadelesine galibiyetle başlamak istiyor.

Ay-yıldızlılarda Abdülkerim Bardakcı hastalık, Tayyip Talha Sanuç ise sakatlık sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

Ermenistan maçı UEFA'nın talebi ile misafir ekibin taraftarları stada alınmıyor.

İkinci maçta rakip Hırvatistan

A Milli Takım gruptaki ikinci maçında 28 Mart salı günü Bursa'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.


Hırvatistan maçının bilet gelirleri depremzedelere destek için başlatılan omuz omuza kampanyasına aktarılacak.

Maça gidemeyecek taraftarlar da kampanya kapsamında Ermenistan ve Hırvatistan maçları için satışa sunulan 100 liralık hatıra biletlerden alabilecek.

ERMENİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bu akşam Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Ermenistan-Türkiye maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.
 ERMENİSTAN-TÜRKİYE MAÇI KADROSU VE İLK 11'LER

Ermenistan: Beglaryan, Hovhannisyan, Voskanyan, Haroyan, Arutiunian, Tiknizyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Briasco, Berseghyan

Türkiye: Mert Günok, Onur Bulut, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal, Cenk Tosun

MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI

25 Mart 2023

Ermenistan-Türkiye

28 Mart 2023

Türkiye-Hırvatistan

16 Haziran 2023

Letonya-Türkiye

19 Haziran 2023

Türkiye-Galler

8 Eylül 2023

Türkiye-Ermenistan

12 Ekim 2023

Hırvatistan-Türkiye

15 Ekim 2023

Türkiye-Letonya

21 Kasım 2023

Galler-Türkiye
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