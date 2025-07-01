Ercan Kara yuvasına geri döndü!

Avusturya Bundesliga ekiplerinden Rapid Wien, santrfor transferini tamamladığını açıkladı.



Rapid Wien, Samsunspor forması giyen Ercan Kara'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Yeşil-beyazlı ekip, bu transfer için Samsunspor'a 350 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.



SÖZLEŞME 2 YILLIK



Wien ekibi, Ercan Kara ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını belirtti.



RAPID WIEN'DE I. DÖNEMİ



Avusturyalı oyuncu, 2020 yılında transfer olduğu Rapid Wien'de 2 yıllık süreçte toplam 104 maça çıkarken 39 gol, 16 asistlik katkı sağlamıştı.



