01 Temmuz
Real Madrid-Juventus
22:00
02 Temmuz
B. Dortmund-Monterrey
04:00
01 Temmuz
FC Utrecht-FCSB
1-3
01 Temmuz
CSKA Moskova-Partizan
19:00
01 Temmuz
KuPS Kuopio -IF Gnistan
18:00

Ercan Kara yuvasına geri döndü!

Avusturya ekibi Rapid Wien, Samsunspor forması giyen eski oyuncusu Ercan Kara'yı transfer ettiğini duyurdu.

calendar 01 Temmuz 2025 14:23 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 14:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ercan Kara yuvasına geri döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Avusturya Bundesliga ekiplerinden Rapid Wien, santrfor transferini tamamladığını açıkladı.

Rapid Wien, Samsunspor forması giyen Ercan Kara'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Yeşil-beyazlı ekip, bu transfer için Samsunspor'a 350 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

SÖZLEŞME 2 YILLIK

Wien ekibi, Ercan Kara ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını belirtti.

RAPID WIEN'DE I. DÖNEMİ

Avusturyalı oyuncu, 2020 yılında transfer olduğu Rapid Wien'de 2 yıllık süreçte toplam 104 maça çıkarken 39 gol, 16 asistlik katkı sağlamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.