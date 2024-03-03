Haber Tarihi: 03 Mart 2024 14:43 - Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 14:43

Epic Games hacklendi mi? Epic Games açıkladı

Epic Games de diğer şirketler gibi en son hacklenme haberi ile gündeme geldi. Epic'in 189 GB'lık verisi çalındı ve bu veriler darkweb'de satışa çıkarıldı. Peki, Epic Games hacklendi mi?

Epic Games hacklendi mi? Epic Games açıkladı
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Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games'in Mogilevich adını kullanan bir çete tarafından fidye yazılımı saldırısına maruz kaldığı bildirildi. Aktarılanlara göre Mogilevich, Epic Games'in sunucularından e-posta, şifreler, tam ad, ödeme bilgileri, kaynak kodu ve daha fazlasını içeren 189 GB boyutunda veri çalmayı başardı. Mogilevich, çaldığı verileri darkweb'de bir fiyat belirtmeden satışa sundu.

Çalınan Epic Games verileri satışa çıktı

Hacklenen verilerin Epic Games çalışanlarının mı, müşterilerinin mi yoksa her ikisinin mi olduğu şimdilik belirsizliğini koruyor. Mogilevich adlı grup verileri satışa sunsa da bir kanıt paylaşmamış durumda. Ayrıca Epic Games'ten de bu yazı yazıldığı sırada resmi bir açıklama gelmiş değil. Bununla birlikte Mogilevich, 4 Mart'a kadar süre vermiş durumda. Bu grup daha önce de Nissan'ın yan kuruluşu Infiniti USA'i hedef almıştı.

Bununla birlikte grup, 4 Mart'a kadar çalınan verilerin satılmaması/alınmaması halinde ne yapacağını söylemedi. Hatırlanacağı üzere 2023'ün sonlarında PlayStation'ın Spider-Man stüdyosu Insomniac Games de benzer bir saldırı soncunda hacklenmiş ve fidye ödemeyi reddetmişti. Bunun sonucunda saldırıyı yapan Rhysida grubu, aralarında yakında çıkacak Wolverine oyununun erken halinin de olduğu yüklü miktarda (çalışan bilgileri, kaynak kodları, gelecek planları vb. her şey) veriyi yayınlamıştı.
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