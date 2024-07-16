En düşük emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu? 2024

En düşük emekli maaşının düşük kalmasının ardından hükümet en düşük emekli maaşlarına ilişkin çalışma başlatmıştı.



AKP Grup Başkanı Abdullah Güler çalışmalarından ardından en düşük emekli aylığının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.



3,7 MİLYON EMEKLİ ETKİLENECEK

Güler, düzenlemeden etkilenecek emekli sayısının 3 milyon 703 bin 780 kişi olduğunu belirtti.



Güler, emekli aylıklarındaki artışın 6 aylık süreçte bütçeye maliyetinin ise 33 milyar 200 milyon TL olduğunu açıkladı.



Bu ayın başında enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte temmuzda memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 19,3, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 24,73 olmuştu.



Ancak kök aylığı 8 bin 383 TL'nin atlında olan emeklilerin zam oranı yüzde 0 olmuştu.

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