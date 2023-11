Emekli maaş ödeme günleri ne zaman kasım 2023 | Emekli maaş ödeme tarihleri tahsis numarasına göre gerçekleştirilecek!

Milyonlarca SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklileri, emekli maaşlarının ödeme tarihlerini merak ediyor. Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında gerçekleştirilmektedir. Peki, kasım ayı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte emekli maaşı ödeme tarihleri 4a (SSK) ve 4b (Bağ-Kur)...Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.Normal şartlarda emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sindeTahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'indeTahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'undaTahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sindeTahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sindeTahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sindeTahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ündeTahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ündeTahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'indeTahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaş ödemelerini alıyor.Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'indeTahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sındaTahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sindeTahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde ödeme alıyor.