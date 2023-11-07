Haber Tarihi: 07 Kasım 2023 10:45 - Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 10:45

Emekli maaş ödeme günleri ne zaman kasım 2023 | Emekli maaş ödeme tarihleri tahsis numarasına göre gerçekleştirilecek!

Emekli maaşı ödeme tarihleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nın 100.yılına özel olarak 12.2 milyon çalışmayan emekliye 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılacağını açıklamıştı. Dul ve yetimleri de kapsayan emekliye 100. yıl ikramiyesi ödemelerinin 15 Kasım'a kadar gerçekleştirileceği duyuruldu. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'luların maaşları ise her ayın 25-28 arasında hesaplarına yatıyor. İşte 2023 Kasım ayı tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri...

Emekli maaş ödeme günleri ne zaman kasım 2023 | Emekli maaş ödeme tarihleri tahsis numarasına göre gerçekleştirilecek!
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Milyonlarca SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklileri, emekli maaşlarının ödeme tarihlerini merak ediyor. Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında gerçekleştirilmektedir. Peki, kasım ayı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte emekli maaşı ödeme tarihleri 4a (SSK) ve 4b (Bağ-Kur)...
SSK, BAĞ-KUR EKİM 2O23 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?
Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,


Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023 (SSK, BAĞ-KUR) NE ZAMAN?

Normal şartlarda emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

SSK EMEKLİLERİNDE ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaş ödemelerini alıyor.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde ödeme alıyor.

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