Ekim ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? 2023 Ekim ayı enflasyon beklentisi kaç?

Ekim Merkez Bankası enflasyon tahmini belli oldu. Eylülde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 4,75, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,4 artış gösterirken, gözler ekim ayı enflasyon verilerine çevrildi. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları memur ve emekli zammı için belirleyici olacak. Milyonların beklediği 2023 ekim enflasyon oranları kasım ayının ilk haftasında kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, enflasyon beklentisi nedir? Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte, enflasyon tahmini ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım Cuma günü açıklanacak.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.TÜFE'deki değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,30 olarak gerçekleşti.Böylece yıllık enflasyonda 2023 yılının zirvesi görüldü.TÜİK ağustosta aylık enflasyonu yüzde 9,09, yıllık enflasyonu yüzde 58,94 açıklamıştı.Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu ise eylülde aylık enflasyonu yüzde 6,24, yıllık enflasyonu yüzde 130,13 hesapladı.Ekonomistlerin eylül ayı ortalama enflasyon tahmini Reuters anketinde yüzde 61,7, AA Finans anketinde yüzde 61,9 olmuştu.Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu.Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış göstermişti.