Haber Tarihi: 16 Ekim 2024 17:15 - Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 17:15

Ehliyet sınavı ne zaman? 2024 direksiyon sınavı tarihi takvimi

2024 yılının son ehliyet sınavında adaylar sürücü ehliyetlerini alabilmek için yazılı sınava giriyor ve geçme notunu kazanırlarsa bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına giriyorlar. Ehliyet kursunda eğitimini tamamlayan adaylar, sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, Ehliyet sınavı ne zaman? İşte, 2024 yılının son ehliyet sınav tarihi ve geçme notu...

Ehliyet sınavı ne zaman? 2024 direksiyon sınavı tarihi takvimi
Abone Ol
Yeni ehliyet alacak ve sürücü kursuna yazılmış olan milyonlarca aday, ehliyet sınavı tarihlerini sorguluyor. Sürücü belgesi için her ayın 1'i ile 10'u arası kayıt olanların, kayıt yaptırdıkları ayın 15'inden sonra e-sınav için randevu almaları gerekmektedir. Buna göre Ehliyet sınavı ne zaman? İşte 2024 ehliyet sınavı tarihleri
Her Ayın 1 ile 10 arası kayıt olanlar için geçerlidir. MEB bağlı okullarda E-Sınav'a girilmektedir. MEB tarafından başarılı kursiyer sayısına göre belirlenmektedir.

2024 EHLİYET SINAVI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2024 yılının ehliyet sınav tarihleri sırasıyla;


Ehliyet Sınavı Başvuru Tarihleri E-sınav Tarihleri Direksiyon Sınav Tarihleri
1-10 Ocak 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde  MEB tarafından belirlenir. 
1-10 Şubat 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde  MEB tarafından belirlenir. 
1-10 Mart 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde  MEB tarafından belirlenir. 
1-10 Nisan 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde  MEB tarafından belirlenir. 
1-10 Mayıs 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde  MEB tarafından belirlenir. 
1-10 Haziran 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde  MEB tarafından belirlenir. 
1-10 Temmuz 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde  MEB tarafından belirlenir. 
1-10 Ağustos 2024 arası  Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde  MEB tarafından belirlenir. 
1-10 Eylül 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde  MEB tarafından belirlenir. 
1-10 Ekim 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde  MEB tarafından belirlenir. 
1-10 Kasım 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde  MEB tarafından belirlenir. 
1-10 Aralık 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde  MEB tarafından belirlenir. 

KAYIT TARİHİ - YAZILI SINAV TARİHİ - DİREKSİYON SINAV TARİHİ

Ocak 01-10 15.01.2024 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Şubat 01-10 15.02.2024 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Mart 01-10 15.03.2024 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Nisan 01-10 15.04.2024 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.


Mayıs 01-10 15.05.2024 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Haziran 01-10 15.06.2024 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Temmuz 01-10 15.07.2024 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Ağustos 01-10 15.08.2024 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Eylül 01-10 15.09.2024 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Ekim 01-10 15.10.2024 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Kasım 01-10 15.11.2024 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

Aralık 01-10 15.12.2024 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'da huzur operasyonu! Galatasaray Galatasaray'da huzur operasyonu!
Dünya Kupası için iki ihtimal! Büyük avantaj Milli Takım Dünya Kupası için iki ihtimal! Büyük avantaj
Beşiktaş'tan savunmaya Jonny Evans hamlesi Beşiktaş Beşiktaş'tan savunmaya Jonny Evans hamlesi
Mourinho'nun Samsunspor maçı 11'i ortaya çıktı! Fenerbahçe Mourinho'nun Samsunspor maçı 11'i ortaya çıktı!
Beşiktaş'ta Milot Rashica tempoya yenik düştü Beşiktaş Beşiktaş'ta Milot Rashica tempoya yenik düştü
Galatasaray'ın genç yıldızı Ege Araç, İngilizleri mest etti! Galatasaray Galatasaray'ın genç yıldızı Ege Araç, İngilizleri mest etti!
Galatasaray'a dev gelir! Mağazacılık AŞ halka açılıyor Galatasaray Galatasaray'a dev gelir! Mağazacılık AŞ halka açılıyor
Jose Mourinho'nun isteği Ansu Fati Barcelona Jose Mourinho'nun isteği Ansu Fati
Mertens 'dalya' demeye hazırlanıyor Galatasaray Mertens 'dalya' demeye hazırlanıyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Simeone'den Kerem'e onay!
2
3 Büyükler'in ortak hedefi: Can Armando Güner
3
Sage'den Zaha için açıklama!
4
Yüksel Yıldırım: "Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynar"
5
Manchester United'da Ferguson'a yasak!
6
Alanyasporlu futbolcunun 4 yıl hapsi istendi!
7
Livakovic'in gördüğü kırmızı karta tepki: "Şaka mı bu?"

SON HABERLER

yukarı ok