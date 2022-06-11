Ege Arar'ın yeni takımı belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, sezonu Galatasaray NEF'te tamamlayan Ege Arar'ı kadrosuna dahil etti.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize tekrar hoş geldin Ege Arar! Daha önce 2020-2021 sezonunda formamızı terleten Ege Arar, birlikte hedefe yolculuğumuz için tekrar aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.
Ege Arar, sarı-kırmızılı ekiple ligde 20 maçta 2,3 sayı ve 2,2 ribaund ortalamaları yakaladı.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize tekrar hoş geldin Ege Arar! Daha önce 2020-2021 sezonunda formamızı terleten Ege Arar, birlikte hedefe yolculuğumuz için tekrar aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.
Ege Arar, sarı-kırmızılı ekiple ligde 20 maçta 2,3 sayı ve 2,2 ribaund ortalamaları yakaladı.
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