Haber Tarihi: 23 Nisan 2024 12:39 - Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024 12:39

Eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı? 2024

23 Nisan eczaneler açık mı sorusu ilaç almak isteyen kişilerce sorgulanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil. Peki, 23 Nisan'da eczaneler açık mı?

Eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı? 2024
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23 Nisan Salı günü yani resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve kuruluş yarın kapalı olacak. Sağlık kuruluşlarında hastane, sağlık ocağı ve eczanelerde işi olacaklar ise merak içerisinde "hastane, eczane ve sağlık ocağı açık mı?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan detaylar...

HASTANE, SAĞLIK OCAĞI VE ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve resmi tatil. Bu nedenle sağlık ocağı, hastane ve eczaneler kapalı olacak. Ancak acil servisler hizmet verecekler.

Nöbetçi eczaneler ise yarın gün boyu hizmet verecek.
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