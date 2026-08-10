Haber Tarihi: 10 Ağustos 2026 01:10 - Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 01:10

E-NABIZ) koronavirüs aşı randevusu

Aşı randevusu almak isteyenler enabız girişi yaparak koronavirüs aşısı olabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması sonrasında koronavirüs aşısı olmak isteyenler aşı randevusu oluşturarak koronavirüs aşısı için başvuru yapabiliyor. Peki koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Detayları haberimizde...

E-NABIZ) koronavirüs aşı randevusu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından sonra aşı randevusu koronavirüs aşısı olmak için başvuru yapılabiliyor. İşçi ve memurlar için de başlatılan aşı randevuları için e-nabız üzerinden randevu alınabiliyor. Aşı randevusu oluşturmak için E-Nabız sistemine ulaşmanız, E-Devlet üzerinden veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) aşı randevuları için doğru adres olarak görülüyor.
AŞI RANDEVUSU E-NABIZ'DAN NASIL ALINIR?
E-NABIZ AŞI RANDEVUSU İÇİN TIKLAYIN

E-Nabız sistemine girmek için E-Devlet uygulamasına giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilir.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.



MHRS (MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ) AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS AŞI RANDEVUSU İÇİN TIKLAYIN

MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.


Daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.

E-DEVLET'TEN AŞI RANDEVUSU ALINABİLİR Mİ?




Aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar öncelik sıralarının kendinde olup olmadığına e-devlet üzerinden bakabiliyor. Edevlet sistemine giriş yaparak aşı randevusu talepleri oluşturabilirsiniz.

E-DEVLET AŞI RANDEVUSU İÇİN TIKLAYIN

HAFTA SONU KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU ALINABİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "COVID-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabilirsiniz" açıklaması yapıldı. Buna göre koronavirüs aşısı hafta sonu hastanelerden aşı randevusu alarak yaptırılabiliyor.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Aşı randevusu aldıktan sonra iptal ettirmek isteyen vatandaşların en çok sorduğu soru aşı randevusu iptal edilir mi? şeklinde oluyor. Edevlet ve MHRS sistemi üzerinden aşı randevusu oluşturanlar acil işleri çıkması veya çeşitli sebepler nedeniyle aşı randevularını iptal etmek isteyebiliyor.

Vatandaşlar MHRS sistemine veya E-Devlet sistemine girerek aşı randevusu iptal işlemleri adımlarını takip ederek işlemi gerçekleştirebiliyor.

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