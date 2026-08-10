Dünyanın En Büyük 2. Borsası: Nasdaq Borsası

Nasdaq borsasının kelime olarak açılımı "National Association Of Securities Dealers Automated Quotations" dır. Amerika'nın New York şehrinde kurulmuş ve 1971 yılında menkul kıymetlerde ilk alım satımını gerçekleştirmiş olan, Nasdaq 100 endeksi dahilinde işlemi olan merkezi Amerika olan en yüksek piyasa değerine sahip 100 büyük firmayı bünyesinde bulundurmaktadır. Bu firmaların başlıcaları; Google, Netflix, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Twitter gibi özellikle teknoloji alanında hizmet veren firmalardır.diye düşünüldüğünde öncelikle şunu söylemek gerekir; Nasdaq borsası, dünyanın en büyük 2. borsası olması ve dünya devlerinin işlem yaptığı bir borsa olmasından dolayı ciddi bir güvenlik sistemi kontrolü ile işlemlerin online olarak yapıldığı özel bir borsadır. Ayrıca dünya devlerini bir arada bulundurması, yeni nesil teknoloji firmalarının da işlem yapabildiği Nasdaq borsasının en önemli özelliklerinden biri de esnek ve kolay bir, kabul şartları prosedürünün olmasıdır.dahilindeki endeks türleri 3 farklı başlığa ayrılmaktadır. Bunlar; Nasdaq Bileşik, Nasdaq 100 ve Nasdaq Biyoteknoloji endeksleridir. Bu endekslerin ne olduğu ve detayları ise şu şekildedir;Hisse senedi grubu olarak, Nasdaq borsasında işlemi olan 3000'in üzerinde firmanın dahil olduğu Nasdaq bileşik endeksi dahilinde büyük oranda teknoloji firmaları işlem görmektedir. Bu endeks sayesinde teknoloji sektörünün performansı da net bir şekilde izlenebilmektedir. Dağılıma bakılırsa da; çoğunluğu yani %50'lik bir payı teknoloji firmaları, %20'lik payı tüketici hizmetleri firmaları, %10'lik bir payı da sağlık firmaları almaktadır. Kalan pay ise diğer sektörlere örneğin kamu hizmetleri, telekomünikasyon ve petrol sektörlerine dağılmaktadır.Adından da anlaşılabileceği gibi, Nasdaq borsasında işlemi olan, piyasadaki değeri en yüksek olan 100 firmayı içeren bir endekstir. Sektörel olarak bakıldığında ise, telekomünikasyon, biyoteknoloji, bilgisayar yazılım ve donanım ile perakende ya da toptan ticaret gibi sektörlerdeki en yüksek değerdeki firmaların dahil olduğu Nasdaq Endeksi tipidir. Nasdaq bileşik endeksindeki firmaların piyasa değeri ile kıyaslandığındandeki firmalar, Nasdaq bileşikteki firmaların değerinden %90'ından fazlasını içermektedir. Bileşik endeks ile ortak noktası ise dahilindeki firmaların %50'si yine teknoloji firmaları olmasıdır.Aslında Nasdaq bileşik endeksi dahilinde yer alan Nasdaq biyoteknoloji endeksi, biyoteknoloji ve ilaç firmalarından oluşur ve kote olmuş hisse senetlerini barındırır. Bu endekste olan firmalar sadece Nasdaq borsasında listelenmektedir. Biyoteknoloji endeksi, günde 100.000'den fazla hisse senedini, ilaç firmalarını bir araya getirerek faaliyette gösterilmesini sağlamaktadır.sorusu merak edilen konulardan biridir. Sizde firmanızı bu popüler borsaya dahil etmek ve alım satım yapabilmek istiyorsanız, bu konuda yapılması gereken ilk iş yurtdışı piyasalara da erişim sağlayabilen bir aracı firma bulup yatırım hesabı açmaktır. Bu arada yerli aracı kurumların birçoğu da bu piyasaya erişim sağlayabilmektedir. Aracı kurum vasıtasıyla erişim sağladıktan sonra açtığınız yatırım hesabı ile bu piyasadan hisse senedi alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz.in en başında işlem saatleri gelmektedir. Nasdaq borsasının merkezi olan Amerika ile aramızdaki malum saat farkı nedeniyle işlem saatleri de değişmektedir.açılışı ABD için 09.30, Türkiye için 16.30'dur. Kapanışı ise ABD için 16.00, Türkiye içinse 23.00'tür.