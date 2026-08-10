Haber Tarihi: 10 Ağustos 2026 02:34 - Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 02:34

Dünyanın En Büyük 2. Borsası: Nasdaq Borsası

Nasdaq borsası, dünya teknoloji borsası adıyla da anılan, dahilindeki hisse senetlerinin piyasa değeri olarak dünyanın en büyük 2. borsası durumundadır.

Dünyanın En Büyük 2. Borsası: Nasdaq Borsası
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Nasdaq borsasının kelime olarak açılımı "National Association Of Securities Dealers Automated Quotations" dır. Amerika'nın New York şehrinde kurulmuş ve 1971 yılında menkul kıymetlerde ilk alım satımını gerçekleştirmiş olan Nasdaq Borsası, Nasdaq 100 endeksi dahilinde işlemi olan merkezi Amerika olan en yüksek piyasa değerine sahip 100 büyük firmayı bünyesinde bulundurmaktadır. Bu firmaların başlıcaları; Google, Netflix, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Twitter gibi özellikle teknoloji alanında hizmet veren firmalardır.
 

Nasdaq Borsasının Özellikleri Nelerdir?

 

Nasdaq borsasının özellikleri nelerdir diye düşünüldüğünde öncelikle şunu söylemek gerekir; Nasdaq borsası, dünyanın en büyük 2. borsası olması ve dünya devlerinin işlem yaptığı bir borsa olmasından dolayı ciddi bir güvenlik sistemi kontrolü ile işlemlerin online olarak yapıldığı özel bir borsadır. Ayrıca dünya devlerini bir arada bulundurması, yeni nesil teknoloji firmalarının da işlem yapabildiği Nasdaq borsasının en önemli özelliklerinden biri de esnek ve kolay bir, kabul şartları prosedürünün olmasıdır.

 

Nasdaq Endeksleri Hangileridir?

 


Nasdaq borsası dahilindeki endeks türleri 3 farklı başlığa ayrılmaktadır. Bunlar; Nasdaq Bileşik, Nasdaq 100 ve Nasdaq Biyoteknoloji endeksleridir. Bu endekslerin ne olduğu ve detayları ise şu şekildedir;



Nasdaq Bileşik Endeksi:

 

Hisse senedi grubu olarak, Nasdaq borsasında işlemi olan 3000'in üzerinde firmanın dahil olduğu Nasdaq bileşik endeksi dahilinde büyük oranda teknoloji firmaları işlem görmektedir. Bu endeks sayesinde teknoloji sektörünün performansı da net bir şekilde izlenebilmektedir. Dağılıma bakılırsa da; çoğunluğu yani %50'lik bir payı teknoloji firmaları, %20'lik payı tüketici hizmetleri firmaları, %10'lik bir payı da sağlık firmaları almaktadır. Kalan pay ise diğer sektörlere örneğin kamu hizmetleri, telekomünikasyon ve petrol sektörlerine dağılmaktadır.

 

Nasdaq 100 Endeksi:

 

Adından da anlaşılabileceği gibi, Nasdaq borsasında işlemi olan, piyasadaki değeri en yüksek olan 100 firmayı içeren bir endekstir. Sektörel olarak bakıldığında ise, telekomünikasyon, biyoteknoloji, bilgisayar yazılım ve donanım ile perakende ya da toptan ticaret gibi sektörlerdeki en yüksek değerdeki firmaların dahil olduğu Nasdaq Endeksi tipidir. Nasdaq bileşik endeksindeki firmaların piyasa değeri ile kıyaslandığında Nasdaq 100 endeksindeki firmalar, Nasdaq bileşikteki firmaların değerinden %90'ından fazlasını içermektedir. Bileşik endeks ile ortak noktası ise dahilindeki firmaların %50'si yine teknoloji firmaları olmasıdır.

 

Nasdaq Biyoteknoloji Endeksi:

 

Aslında Nasdaq bileşik endeksi dahilinde yer alan Nasdaq biyoteknoloji endeksi, biyoteknoloji ve ilaç firmalarından oluşur ve kote olmuş hisse senetlerini barındırır. Bu endekste olan firmalar sadece Nasdaq borsasında listelenmektedir. Biyoteknoloji endeksi, günde 100.000'den fazla hisse senedini, ilaç firmalarını bir araya getirerek faaliyette gösterilmesini sağlamaktadır.

 

Nasdaq Borsasından Hisse Senedi Nasıl Alınır?

 

Nasdaq borsasına nasıl girilir sorusu merak edilen konulardan biridir. Sizde firmanızı bu popüler borsaya dahil etmek ve alım satım yapabilmek istiyorsanız, bu konuda yapılması gereken ilk iş yurtdışı piyasalara da erişim sağlayabilen bir aracı firma bulup yatırım hesabı açmaktır. Bu arada yerli aracı kurumların birçoğu da bu piyasaya erişim sağlayabilmektedir. Aracı kurum vasıtasıyla erişim sağladıktan sonra açtığınız yatırım hesabı ile bu piyasadan hisse senedi alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz.

 

Nasdaq borsasında işlem yaparken dikkat edilmesi gerekenlerin en başında işlem saatleri gelmektedir. Nasdaq borsasının merkezi olan Amerika ile aramızdaki malum saat farkı nedeniyle işlem saatleri de değişmektedir. Nasdaq borsası açılışı ABD için 09.30, Türkiye için 16.30'dur. Kapanışı ise ABD için 16.00, Türkiye içinse 23.00'tür.

 

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