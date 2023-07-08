Haber Tarihi: 08 Temmuz 2023 16:26 - Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2023 16:26

Dövme haram mı? Dövme yaptırmak günah mı? Diyanet 2023

Dövme yaptırmak haram mı, günah mı sorusu Diyanet tarafından gelen açılama ile yanıt buldu. Dövme, kimi zaman sevdiklerinin isimlerini vücudunda taşımak için kimi zaman da kişilerin kendilerini ifade biçimi olarak görülür. Ancak dövme yaptırmak isteyenlerin akıllarında çoğu zaman aynı soru vardır: Dövme haram mı? İşte Diyanet bilgisi ile dövme yaptırmanın caiz olup olmadığının yanıtı…

Dövme haram mı? Dövme yaptırmak günah mı? Diyanet 2023
Abone Ol
Özellikle gençler arasında merak konusu olan ve dinimizce onaylanıp onaylanmadığı araştırılan dövme yaptırmak haram mı, günah mı Din İşleri Yüksek Kurulu sitesinde en çok sorgulananlar arasında. Dövme yaptırmak haram mı, dinimizde yeri nedir görüş ayrılıklarına neden olan bir konudur. Dövme yaptırmanın yanı sıra bu işi meslek olarak görenler için de dövme yapmak günah mı sorusu gündeme geliyor. Kına ile yapılan geçici dövmelerin abdest alırken sorun olmadığını biliyoruz ama kalıcı dövme abdeste engel mi?

DÖVME YAPTIRMAK HARAM MI, GÜNAH MI? 
Dövme yaptırmak günah mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu konuyla ilgi yeni bir fetva yayınladı.
Fetvada, "Vücudunda dövme bulunan bir kimse mümkünse, onu ortadan kaldırmalıdır. Bu mümkün olmazsa, Allah'tan bağışlama dilemelidir" denildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvasında şu ifadelere yer verildi:

"Dövme yani vücuda iğneler batırarak deri altına boya zerk etmek sureti ile deri üzerinde çeşitli şekiller oluşturmak dinimizce yasaklanmıştır. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur, 'Dövme yapan ve yaptıran kadınlara, kaş ve yüzlerinden tüy yolan ve yolduranlara, dişlerini seyreltip inceltenlere ve bu şekilde Allah'ın yarattığı şekli değiştirenlere Allah lanet etmişti.' Dövme yaptırmak yasaklanmış olmakla birlikte, deri üzerinde suyun alta ulaşmasına engel olacak bir tabaka oluşturmadığı için gusül ve abdeste engel değildir."

GEÇİCİ DÖVME GUSÜLE ENGEL

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Dövme yaptırmak, abdeste veya gusle engel midir?" ve "Kalıcı dövme ile geçici dövmenin bu konudaki hükmü aynı mıdır?'' soruları üzerine, şu yanıtı verdi:

"Vücudunda dövme bulunan bir kimse mümkünse, sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerle onu ortadan kaldırmalıdır. Bu mümkün olmazsa Allah'tan bağışlama dilemesi, yaptığına pişmanlık duyması gerekir. Yapıştırma yöntemi ile deri üstüne yapılan geçici dövme ise suyun deriye ulaşmasına engel olacağından gusül ve abdeste engel olur."

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Mbappe'nin sözleri 6 takım arkadaşını kızdırdı Ligue 1 Mbappe'nin sözleri 6 takım arkadaşını kızdırdı
Hatayspor'un rakibi Hull City Hatayspor Hatayspor'un rakibi Hull City
Plaj Futbolu Milli Takımımız Almanya'yı mağlup etti Milli Takım Plaj Futbolu Milli Takımımız Almanya'yı mağlup etti
Pendikspor, Halil Akbunar'ı transfer etti Pendikspor Pendikspor, Halil Akbunar'ı transfer etti
Alexander Djiku'nun Fenerbahçe'den talepleri! Türkiye Transferler Alexander Djiku'nun Fenerbahçe'den talepleri!
Beşiktaş transferi açıkladı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Beşiktaş transferi açıkladı
Berat Özdemir: 'Ronaldo bana teşekkür etti' Dünya Futbolu Berat Özdemir: "Ronaldo bana teşekkür etti"
Demba Ba: 'Suudi Arabistan'a gitmek normal' Beşiktaş Demba Ba: "Suudi Arabistan'a gitmek normal"
Fenerbahçe'den Dennis Man hamlesi Fenerbahçe Fenerbahçe'den Dennis Man hamlesi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Lazio, Torreira'dan vazgeçti
2
Joao Pedro'ya Suudi Arabistan'dan teklif
3
Alexander Djiku'nun Fenerbahçe'den talepleri!
4
Başakşehir, Galatasaray'ın yıldızını istiyor
5
Fenerbahçe, Umut Nayir transferini bitiriyor
6
Dinamo Kiev'den Fenerbahçe için şok açıklama
7
Fenerbahçe'de Arao kararı!

SON HABERLER

yukarı ok