En iyi aurora izlemek için, Ay ışığının rahatsızlık vermemesi önemlidir çünkü Ay ışığı çok parlak olabilir ve özellikle aurora görülebilirliği düşük olduğunda zayıf auroranın neredeyse görünmez hale gelmesine neden olabilir. Aşağıda, mevcut ve önümüzdeki ay için Ay Fazları bulunmaktadır, böylece Ay'ın ne zaman rahatsızlık faktörü olacağını tam olarak bileceksiniz.Dolunay ne zaman, hangi gün? (2024-Mart ayı)
|Tarih
|Yeni Ay -Dolunay ve Tutulma dereceleri
|İstanbul'a göre Yükselen burç
|11 Ocak 2024
|20° Oğlak burcunda Yeni Ay
|Asc- İkizler
|25 Ocak 2024
|5° Aslan burcunda Dolunay
|Asc- Başak
|10 Şubat 2024
|20° Kova burcunda Yeni Ay
|Asc- Akrep
|24 Şubat 2024
|5° Başak burcunda Dolunay
|Asc- Yengeç
|10 Mart 2024
|20° Balık burcunda Yeni Ay
|Asc-İkizler
|25 Mart 2024
|5° Terazi Burcunda Ay tutulması
|Asc-İkizler
|8 Nisan 2024
|19° Koç burcunda Güneş Tutulması
|Asc-Akrep
|24 Nisan 2024
|4 ° Akrep burcunda Dolunay
|Asc- Kova
|8 Mayıs 2024
|18° Boğa burcunda Yeni Ay
|Asc-Boğa
|23 Mayıs 2024
|3° Yay burcunda Dolunay
|Asc- İkizler
|6 Haziran 2024
|16°İkizler burcunda Yeni Ay
|Asc- Terazi
|22 Haziran 2024
|1°Oğlak burcunda Dolunay
|Asc-İkizler
|6 Temmuz 2024
|14°Yengeç burcunda Yeni Ay
|Asc- Boğa
|21 Temmuz 2024
|29°Oğlak burcunda Dolunay
|Asc-Terazi
|4 Ağustos 2024
|12°Aslan burcunda Yeni Ay
|Asc-Akrep
|19 Ağustos 2024
|27°Kova burcunda Dolunay
|Asc-Koç
|3 Eylül 2024
|11°Başak burcunda Yeni Ay
|Asc-Aslan
|18 Eylül 2024
|25°Balık burcunda Ay tutulması
|Asc-Başak
|2 Ekim 2024
|10 °Terazi burcunda Güneş Tutulması
|Asc-İkizler
|17 Ekim 2024
|24° Koç burcunda Dolunay
|Asc-Oğlak
|1 Kasım 2024
|9 °Akrep burcunda Yeni Ay
|Asc-Bağlık
|15 Kasım 2024
|24°Boğa burcunda Dolunay
|Asc-Aslan
|1 Aralık 2024
|9°Yay burcunda Yeni Ay
|Asc-Yay
|15 Aralık 2024
|24°İkizler burcunda Dolunay
|Asc-Kova
|31 Aralık 2024
|9°Oğlak burcunda Yeni ay
|Asc-Terazi
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