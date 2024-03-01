Haber Tarihi: 01 Mart 2024 11:50 - Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024 11:50

Dolunay ne zaman, hangi gün? (2024-Mart ayı)

Dolunay ne zaman sorusu, astrolojiyi yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Gökyüzü takvimine göre dolunay her ay belirli tarihlerde meydana geliyor. Şubat dolunayı da Başak burcunda gerçekleşecek. Peki 2024-Mart ayı dolunay ne zaman, saat kaçta? Dolunay burçları nasıl etkileyecek? İşte ayrıntılar...

Dolunay ne zaman, hangi gün? (2024-Mart ayı)
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En iyi aurora izlemek için, Ay ışığının rahatsızlık vermemesi önemlidir çünkü Ay ışığı çok parlak olabilir ve özellikle aurora görülebilirliği düşük olduğunda zayıf auroranın neredeyse görünmez hale gelmesine neden olabilir. Aşağıda, mevcut ve önümüzdeki ay için Ay Fazları bulunmaktadır, böylece Ay'ın ne zaman rahatsızlık faktörü olacağını tam olarak bileceksiniz.

Dolunay ne zaman, hangi gün? (2024-Mart ayı)

Tarih Yeni Ay -Dolunay ve Tutulma dereceleri İstanbul'a göre Yükselen burç
11 Ocak 2024 20° Oğlak burcunda Yeni Ay Asc- İkizler
25 Ocak 2024 5° Aslan burcunda Dolunay Asc- Başak
10 Şubat 2024 20° Kova burcunda Yeni Ay Asc- Akrep
24 Şubat 2024 5° Başak burcunda Dolunay Asc- Yengeç
10 Mart 2024 20° Balık burcunda Yeni Ay Asc-İkizler
25 Mart 2024 5° Terazi Burcunda Ay tutulması Asc-İkizler
8 Nisan 2024 19° Koç burcunda Güneş Tutulması Asc-Akrep
24 Nisan 2024 4 ° Akrep burcunda Dolunay Asc- Kova
8 Mayıs 2024 18° Boğa burcunda Yeni Ay Asc-Boğa
23 Mayıs 2024 3° Yay burcunda Dolunay Asc- İkizler
6 Haziran 2024 16°İkizler burcunda Yeni Ay Asc- Terazi
22 Haziran 2024 1°Oğlak burcunda Dolunay Asc-İkizler
6 Temmuz 2024 14°Yengeç burcunda Yeni Ay Asc- Boğa
21 Temmuz 2024 29°Oğlak burcunda Dolunay Asc-Terazi
4 Ağustos 2024 12°Aslan burcunda Yeni Ay Asc-Akrep
19 Ağustos 2024 27°Kova burcunda Dolunay Asc-Koç
3 Eylül 2024 11°Başak burcunda Yeni Ay Asc-Aslan
18 Eylül 2024 25°Balık burcunda Ay tutulması Asc-Başak
2 Ekim 2024 10 °Terazi burcunda Güneş Tutulması Asc-İkizler
17 Ekim 2024 24° Koç burcunda Dolunay Asc-Oğlak
1 Kasım 2024 9 °Akrep burcunda Yeni Ay Asc-Bağlık
15 Kasım 2024 24°Boğa burcunda Dolunay Asc-Aslan
1 Aralık 2024 9°Yay burcunda Yeni Ay Asc-Yay
15 Aralık 2024 24°İkizler burcunda Dolunay Asc-Kova
31 Aralık 2024 9°Oğlak burcunda Yeni ay Asc-Terazi
     
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