Haber Tarihi: 13 Ocak 2025 15:57 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 15:57

Doğum izni uzatılacak mı, artacak mı? 2025

Nüfus Politikaları Kurulu'nun son toplantısında çalışan annelerin doğum izni süresine yönelik yeni düzenlemeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sağlıklı bir nüfus yapısını koruma hedefiyle kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirdiklerini ifade ederek annelere yönelik izin sürelerinin yeniden düzenleneceğini duyurdu. Peki, Doğum izni uzatılacak mı, artacak mı?

Doğum izni uzatılacak mı, artacak mı? 2025
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'nda, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemeleri masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğum izinlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların gündemde olduğunu belirterek, sağlıklı bir nüfus yapısını koruma adına kapsamlı stratejiler geliştirdiklerini açıkladı.

Doğum İzni Süresi Uzatılacak mı?

Doğum izni, doğumdan önce ve sonra kullanılmak üzere anne adaylarına sağlanan yasal bir hak olarak dikkat çekiyor. Özel sektör ve kamu sektöründe farklı uygulamalara tabi olan bu izin, annelerin hem çalışma hayatından kopmamasını hem de doğum sürecinde yeterli desteği almasını amaçlıyor. Toplantıda konuşan Cevdet Yılmaz, doğum izni süresinin artırılması, doğum yardımları ve esnek çalışma modellerinin öncelikli konular arasında yer aldığını ifade etti.

Doğum İzninde 2025 Düzenlemesi Neleri İçeriyor?

Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi başlıkları detaylı şekilde ele alacağız. Ayrıca, sağlıklı bir nüfus yapısını koruyarak doğurganlık oranlarını sürdürülebilir seviyede tutmayı hedefliyoruz."

Yılmaz, ayrıca aile kurmayı teşvik eden yeni adımların atılacağını belirtti:

📍Genç çiftlere maddi destek sağlanacak.
📍İlk evini alanlara yönelik sosyal konut projeleri uygulanacak.
📍Çalışan ebeveynler için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş hizmetleri yaygınlaştırılacak.
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