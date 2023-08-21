Haber Tarihi: 21 Ağustos 2023 10:36 - Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 10:36

Didem Arslan ne zaman başlıyor? 2023-2024 Didem Arslan yeni sezon ne zaman?

Didem Arslan 2023-2024 sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kayıp kişilerin arandığı, ailelerin kavuşturulduğu, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı bir program olan Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. Peki, Didem Arslan ne zaman başlıyor 2023? Didem Arslan yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Didem Arslan ne zaman başlıyor? 2023-2024 Didem Arslan yeni sezon ne zaman?
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"Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir!" sloganıyla yola çıkan, başarılı sezonları bir bir ardında bırakan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" dördüncü sezonunda yeniden milyonlarla buluşmaya hazırlanıyor. Çözülmez denilen şüpheli cinayetlerin çözüldüğü, bulunmaz denilen kayıpların bulunduğu, saklanan gerçeklerin ortaya çıktığı "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" yeni sezonda da gerçek hayat hikayeleriyle, birbirinden şaşırtıcı konularla ekranda olacak.
DİDEM ARSLAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2023-2024 SEZONU BAŞLANGIÇ TARİHİ

Didem Arslan Yılmaz ve ekibi dertlere deva olmaya, gerçekleri ortaya çıkarmaya, kalplere dokunmaya devam edecek…

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" 21 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla Show TV'de!

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