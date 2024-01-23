Haber Tarihi: 23 Ocak 2024 14:19 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 14:19

DGS ne zaman? 2024 DGS başvuru tarihi ve ücreti

Üniversitelerde aldıkları önlisans eğitimini lisans eğitimini tamamlama hayali kuran adayların katılım sağladığı ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, DGS ne zaman? 2024 DGS başvuru tarihi ve ücreti

DGS ne zaman? 2024 DGS başvuru tarihi ve ücreti
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) tarihi için açıklama geldi. ÖSYM takvimine göre, DGS başvuruları mayıs ayında alınacak. İşte, 2024 DGS oturum ve başvuru tarihleri...

2024 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS başvuru ve geç başvuru tarihleri belli oldu.

2024 DGS başvuruları 10 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek.

Geç başvurular ise 28 Mayıs'ta alınacak.

DGS Başvuru Tarihleri ve Ücreti:

DGS başvuru işlemleri, 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvuru ücreti henüz belirlenmemiş olup, geçen yılki ücret 270 TL olarak açıklanmıştı. Yeni başvuru ücreti kılavuz yayımlandığında duyurulacak. Geç başvurular ise 28 Mayıs 2024 tarihine kadar alınacak ve bu süre içinde başvuranlar %50 daha fazla ücret ödeyecekler.

2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.
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