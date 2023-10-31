Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında? Devrim Özkan'dan sevgilisi Lucas Torreira paylaşımı!

Lucas Torreria ile samimi bir şekilde poz veren Devrim Özkan aşk dedikodularının başlamasına neden olmuştu. Üst üste itirafların ardından Lucas Torreira, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Peki, Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında?Aslen Muğlalı olan Devrim Özkan, 1998 yılında dünyaya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimini sürdüren Devrim Özkaya, ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Ceyhun Mengiroğlu ve Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerini paylaştığı bu dizide entrikacı, çıkarları için kötülük yapmaktan çekinmeyen İpek Giray'ı canlandırdı. Devrim Özkan asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yaptı.Genç oyuncu, Kadir Doğulu, Mehmet Özgür, Ümit Kantarcı ve Baran Bölükbaşı'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Vuslat dizisinde Feride'yi canlandırdı. Ramo dizisinde Nehir karakterine hayat verdi.Lucas Torreira ile Devrim Özkan çifti ilişkilerini resmen açıklamamasına rağmen, ikilinin sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar gelmeye devam ediyor.Galatasaray'ın Uruaglı yıldız sosyal medya hesabından Devrim Özkan'ın kendisini öperken verdiği pozu paylaştı. Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Devrim Özkan'a ''seni seviyorum'' mesajı gönderdi. Sarı-kırmızılı futbolcunun paylaşımına kısa sürede büyük ilgi gördü.Devrim Özkan son olarak Galatasaray - Bayern Münih maçının ardından paylaşımda bulunurken, Lucas Torreira boş durmamıştı. Uruguaylı orta saha, yeni dizisinin çekimleri başlayan Devrim Özkan'ı çiçekle tebrik etti. Devrim Özkan, Lucas Torreira'nın gönderdiği çiçekleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayranlarına gösterdi. Lucas Torreira'nın gönderdiği çiçekte yer alan hediye notunda ise duygusal ifadeler gözden kaçmadı.Lucas Torreira, Devrim Özkan'a gönderdiği çiçeğin hediye notunda şunları yazdı: "Parlamayı asla bırakmıyorsun. Sen dünyadaki en iyi aktrissin. Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın."Galatasaray'ın maçlarını stadyumda takip eden Devrim Özkan, son olarak Bayern Münih müsabakasının ardından paylaşımda bulunmuştu. Devrim Özkan paylaşımında, "Yenilsen de yensen de" ifadelerini kullanmıştı.Devrim Özkan geçtiğimiz günlerde, "Lucas Torreira ile bu yaz Miami'de görüntülendiniz bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusunun ardından "Her şey göründüğü gibi" cevabını vermişti.