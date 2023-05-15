DEVA milletvekilleri kimler 2023: DEVA Partisi milletvekili sayısı! DEVA kaç milletvekili çıkardı?

İttifakta karlı çıkan küçük partiler oldu. 14 Mayıs milletvekili seçimine CHP listesinden giren DP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi Meclis'e girdi. DP'ye, 3, DEVA'ya 25, SP'ye 24, Gelecek'e 19 kontenjan tanınmıştı. Seçim sonucuna göre, DP'den Cemal Enginyurt İstanbul, Salih Uzun ve Haydar Altıntaş İzmir'den Meclis'e girdi.Sandık sonuçlarının açıklanması ile birlikte kesin olmayan sonuçlara göre DEVA Partisi'nin çıkardığı milletvekili sayısı ve vekil isimleri şu şekilde:Sadullah Kısacık (Adana İl Başkanı) - Adana - 4. sıraSadullah Ergin (Genel Başkan Yardımcısı) - Ankara 1. Bölge - 4. sıraİdris Şahin (Genel Başkan Yardımcısı) - Ankara 2. Bölge - 2. sıraBurak Dalgın (Genel Başkan Yardımcısı) - Balıkesir - 3. sıraElif Esen (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 1. Bölge - 7. sıraHasan Karal (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 1. Bölge - 8. sıraEvrim Rızvanoğlu (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 2. Bölge - 8. sıraMustafa Yeneroğlu (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 3. Bölge - 6. sıraSeda Kaya Ösen (İzmir İl Başkanı) - İzmir 1. Bölge - 6. sıraMehmet Emin Ekmen (Genel Başkan Yardımcısı) - Mersin - 3. sıraSon verilere göre CHP 168 milletvekili çıkarabiliyor.İttifak yapılan partilerin milletvekilleri çıkarıldığında CHP 126 milletvekili çıkarıyor.Deva Partisi 14,Gelecek Partisi 11,Saadet Partisi 10Demokrat Parti 3İYİ Parti 4