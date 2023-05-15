DEVA milletvekilleri kimler 2023: DEVA Partisi milletvekili sayısı! DEVA kaç milletvekili çıkardı?

İttifakta karlı çıkan küçük partiler oldu. 14 Mayıs milletvekili seçimine CHP listesinden giren DP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi Meclis'e girdi. DP'ye, 3, DEVA'ya 25, SP'ye 24, Gelecek'e 19 kontenjan tanınmıştı. Seçim sonucuna göre, DP'den Cemal Enginyurt İstanbul, Salih Uzun ve Haydar Altıntaş İzmir'den Meclis'e girdi. DEVA PARTİSİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023
Sandık sonuçlarının açıklanması ile birlikte kesin olmayan sonuçlara göre DEVA Partisi'nin çıkardığı milletvekili sayısı ve vekil isimleri şu şekilde:
Sadullah Kısacık (Adana İl Başkanı) - Adana - 4. sıra
Sadullah Ergin (Genel Başkan Yardımcısı) - Ankara 1. Bölge - 4. sıra
İdris Şahin (Genel Başkan Yardımcısı) - Ankara 2. Bölge - 2. sıra
Burak Dalgın (Genel Başkan Yardımcısı) - Balıkesir - 3. sıra
Elif Esen (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 1. Bölge - 7. sıra
Hasan Karal (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 1. Bölge - 8. sıra
Evrim Rızvanoğlu (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 2. Bölge - 8. sıra
Mustafa Yeneroğlu (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 3. Bölge - 6. sıra
Seda Kaya Ösen (İzmir İl Başkanı) - İzmir 1. Bölge - 6. sıra
Mehmet Emin Ekmen (Genel Başkan Yardımcısı) - Mersin - 3. sıra
Son verilere göre CHP 168 milletvekili çıkarabiliyor.
İttifak yapılan partilerin milletvekilleri çıkarıldığında CHP 126 milletvekili çıkarıyor.
Deva Partisi 14,
Gelecek Partisi 11,
Saadet Partisi 10
Demokrat Parti 3
İYİ Parti 4
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