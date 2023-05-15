Haber Tarihi: 15 Mayıs 2023 12:36 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2023 12:36

DEVA milletvekilleri kimler 2023: DEVA Partisi milletvekili sayısı! DEVA kaç milletvekili çıkardı?

DEVA milletvekilleri kimler 2023: DEVA Partisi milletvekili sayısı! DEVA kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları büyük oranda belli oldu. 14 Mayıs milletvekili seçimine CHP listesinden giren DP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi pazarlıklarının karşılığını Meclis'e girerek aldı. Seçim sonucuna göre, DP'den Cemal Enginyurt İstanbul, Salih Uzun ve Haydar Altıntaş İzmir'den Meclis'e girdi. İşte DEVA milletvekilleri...

DEVA milletvekilleri kimler 2023: DEVA Partisi milletvekili sayısı! DEVA kaç milletvekili çıkardı?
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İttifakta karlı çıkan küçük partiler oldu. 14 Mayıs milletvekili seçimine CHP listesinden giren DP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi Meclis'e girdi. DP'ye, 3, DEVA'ya 25, SP'ye 24, Gelecek'e 19 kontenjan tanınmıştı. Seçim sonucuna göre, DP'den Cemal Enginyurt İstanbul, Salih Uzun ve Haydar Altıntaş İzmir'den Meclis'e girdi.
DEVA PARTİSİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023

Sandık sonuçlarının açıklanması ile birlikte kesin olmayan sonuçlara göre DEVA Partisi'nin çıkardığı milletvekili sayısı ve vekil isimleri şu şekilde:
Sadullah Kısacık (Adana İl Başkanı) - Adana - 4. sıra

Sadullah Ergin (Genel Başkan Yardımcısı) - Ankara 1. Bölge - 4. sıra

İdris Şahin (Genel Başkan Yardımcısı) - Ankara 2. Bölge - 2. sıra

Burak Dalgın (Genel Başkan Yardımcısı) - Balıkesir - 3. sıra

Elif Esen (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 1. Bölge - 7. sıra

Hasan Karal (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 1. Bölge - 8. sıra

Evrim Rızvanoğlu (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 2. Bölge - 8. sıra


Mustafa Yeneroğlu (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 3. Bölge - 6. sıra

Seda Kaya Ösen (İzmir İl Başkanı) - İzmir 1. Bölge - 6. sıra

Mehmet Emin Ekmen (Genel Başkan Yardımcısı) - Mersin - 3. sıra

Son verilere göre CHP 168 milletvekili çıkarabiliyor.

İttifak yapılan partilerin milletvekilleri çıkarıldığında CHP 126 milletvekili çıkarıyor.

Deva Partisi 14,
Gelecek Partisi 11,
Saadet Partisi 10
Demokrat Parti 3
İYİ Parti 4

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Deva Partisi
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