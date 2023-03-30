DEPREM KREDİSİ BAŞVURUSU 2023 | Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 100 bin TL deprem kredisi başvurusu

''Kredi destek paketlerimiz ile bölgemize uygun koşullarla finansman olanağı sağlıyoruz. Depremden zarar görmüş bireysel nitelikli müşterilerimize özel 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize ise 1 yıla kadar ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketi oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz.'' denildi.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi faizi ne kadar?

Kredi Miktarı 50.000,00 TL Kredi Tipi İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI (WEB-36 AY) Vade 12 Faiz Oranı %1,91 Taksit Periyodu 1 KKDF %15,00 Ödemesiz Dönem 3 BSMV %10,00 Toplam Ödenecek Tutar 59.185,27 TL Taksit Tutarı 8.067,28 TL Kredi Tahsis Ücreti 250,00 TL Ekspertiz Ücreti 0,00 TL Yıllık Maliyet Oranı* %33,6064

VakıfBank 100.000 TL kredi faizi ne kadar?





Kredi Limitleri Vade Aralığı Faiz oranı (Aylık) 3.000-50.000 TL 03-36 Ay %1.55 * 50.001-100.000 TL 03-24 Ay 100.001-125.000 TL 03-12 Ay

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için ülkemizin daima yanında olmaya devam ediyoruz VakıfBank Finans Grubu olarak deprem bölgesine 21 milyar TL'lik destek sağlıyoruz. Afetzede vatandaşlarımız için sağladığımız yardım ve destek paketlerimizi Milletimizin bilgisine sunuyoruz.VakıfBank Finans Grubu olarak 12 milyar TL nakdi bağışta bulunuyoruz. VakıfBank Finans Grubu olarak acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak için AFAD'a 12 milyar TL nakdi bağış yapma kararı aldık.Kredi geri ödemelerini faizsiz olarak erteliyoruz.Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki,Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçlarını/taksitlerini, gayrinakdi kredi komisyonlarını, talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimize de gerekli tüm kolaylıkları sağlayacağız. 2023 yılı boyunca bireysel ve ticari kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.250.000 TL'ye kadar olan tarım kredilerini talep olmaksızın 1 yıl süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki, gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçlarını/taksitlerini talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.Ayrıca, KOBİ ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz.Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın borçlarını siliyoruz.Deprem felaketinde hayatını kaybeden bireysel ve şahıs firması müşterilerimizin borçlarını, anapara ve faizleriyle birlikte siliyoruz.Kredi destek paketlerimiz ile bölgemize uygun koşullarla finansman olanağı sağlıyoruz. Depremden zarar görmüş bireysel nitelikli müşterilerimize özel 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize ise 1 yıla kadar ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketi oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz.İlk günden itibaren bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5.000 TL Nakit Avans tanımladık.Deprem bölgesindeki şubelerimizden işlem yapacak müşterilerimizden bankacılık işlemlerinden hizmet komisyonu almıyoruz.AFAD ve Türk Kızılayı'na VakıfBank kredi kartı ile yapılan bağışları faizsiz taksitlendiriyoruz. Deprem Bölgesi için ısınma, barınma, akaryakıt, tıbbi malzeme ve gıda yardımları yapıyoruz.Depremin ilk gününden itibaren bölgeye temel ihtiyaç malzemeleri gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz. VakıfBank Arama Kurtarma Ekibimiz, VAKUR, ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Deprem bölgesindeki talep eden çalışanlarımızı güvenli bölgelerdeki tesislerimize naklettik. Ayrıca çalışanlarımız, yakınları ve afetzedeler için çadır ve konteyner temin ediyoruz.Böylece 12 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 21 milyar TL katkı sağlıyoruz.Kamu bankaları yazılı yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:Kredi destek limitinin ne kadar olduğu ya da Vakıfbank'ın depremzedelere 100 bin TL destek kredisi vereceğine yönelik bir bilgi bulunmuyor. Bankalar henüz tavan ve taban limitleri belirlemiş değil.Bankalar deprem destek kredisi için 36 aya kadar vade yapacağını duyurmuş, bireysel müşterilerden 6 ay geri ödeme almayacağını belirtmişti. Vakıfbank'ın 100 bin TL destek kredisi vereceği iddiaları olmasa da sizler için Vakıfbank 50 bin TL ihtiyaç kredisi masraflarını hazırladık.Deprem destek kredisi faizleri belli olmadı ancak güncel Vakıfbank kredi faizleri şu şekilde;Kredi Tutarı: 25.000,00 TLFaiz Oranı: %0,99Taksit Sayısı: 36 ayTaksit Tutarı: 864,80 TLGeri Ödenecek Toplam Tutar: 31.132,67 TLKredi Tutarı: 50.000,00 TLFaiz Oranı: %0,99Taksit Sayısı: 36 ayTaksit Tutarı: 1.729,60 TLGeri Ödenecek Toplam Tutar: 62.265,48 TLKredi Tutarı: 75.000,00 TLFaiz Oranı: %0,99Taksit Sayısı: 36 ayTaksit Tutarı: 2.594,39 TLGeri Ödenecek Toplam Tutar: 93.398,22 TLKredi Tutarı: 100.000,00 TLFaiz Oranı: %0,99Taksit Sayısı: 36 ayTaksit Tutarı: 3.459,19 TLGeri Ödenecek Toplam Tutar: 124.530,97 TL6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler 11 ili etkilemiş ve yıkıcı sonuçlar doğurmuştu. Depremin ardıdan ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli kredi desteğini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.Erdoğan, 6 Mart tarihli Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada, ''Kalkınma ajanslarımızın tüm kaynaklarını afet bölgesi şehirlerine aktararak devlet katkısını en üst seviyeye çıkartıyoruz. 250 milyar liralık kredi paketine 100 milyar lira daha ilave ettik. Depremde ağır hasara uğruyan yerlerde dükkanlarını hemen faaliyete geçirmek isteyen esnafa 250 bin liraya kadar yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamalarını da devreye alıyoruz. Toplum yararına çalışma programıyla istihdamı özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik vererek 50 bin kişiye çıkartıyoruz. Çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için de gayret gösteriyoruz. İllerin ve okul binalarının durumlarına göre ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarımızı açmaya başladık.'' sözlerini kullandı.Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz.Bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5 000 TL Nakit Avans tanımladık.Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki,Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz.2023 yılı boyunca; bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.Tarım kredileri ile ilgili sağlayacağımız kolaylıkları da ayrıca duyuracağız.Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ);Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını /taksitlerini ve tüm kredi kartı borçlarını talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.Ayrıca, Kobi ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz.Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesine milyarlarca lira yardım gönderen ve AFAD iş birliğinde desteklerini esirgemeyen Halkbank deprem kredisi ile de bölge halkının yaralarını bir nebze de olsa sarmaya çalışıyor. Bu kapsamda Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşım ile, "Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz. Bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5.000 TL Nakit Avans tanımladık." açıklamasında bulundu.Afet riski altındaki evlerinizi dönüştürebilmeniz için, sizlere sunduğumuz özel avantajlara sahip kredimizdir. Kredinizi, %1,04 faiz oranı ve %0,33 devlet destek oranı olmak üzere; toplam %1,37 faiz oranı ile 120 ay vadeye kadar kullanabilirsiniz. Üstelik tahsis ücreti de ödemezsiniz.İş Bankası Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kredi ve kredi kartı ödemelerini 6 ay ertelediğini duyurdu. Ayrıca depremde vefat eden müşterilerinin bütün bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dâhil olmak üzere silecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) deprem tedbirleri çerçevesinde riskli binaların yenilenmesi için sunduğu 1 milyon liralık faizsiz kredinin nasıl ve kimler tarafından kullanılacağı netleşti.Bugün açıklanan projeye göre yenilenme projesinde bankalarca kullandırılacak konut kredilerinin faizlerini İBB ödeyecek. Kredi anapara üst limiti 1 milyon lira, vadesi de azami 10 yıl olacak.Öncelikli olarak riskli yapı grupları ele alınacak. Hane içi toplam gelirin asgari ücretin (8 bin 500 TL) iki katından fazla olmaması gerekiyor.Projeden yararlanmak için aranan nitelikler şöyle:– Faiz desteğinden yararlanacak yapının öncelikle riskli yapı olarak tespit edilmesi– İstanbul Yenileniyor kapsamında KİPTAŞ ile uzlaşmaya varılması– Hak sahibinin dar gelirli olması yani hane içi toplam gelirinin net asgari ücretin 2 katını geçmemesi– Hak sahibinin bankalarca kredilendirilmesinde bir engel bulunmaması– Bir kişinin en fazla bir konut için faiz desteğinden yararlanmasıİBB bu proje için toplamda 2,9 milyar TL'lik bir bütçe ayırdı. Bu bütçeyle bir yıl içinde 14 bin 77 konutun dönüştürülmesi hedefleniyor.Örnek ödeme planıKredi kullanan vatandaş birinci yıl her ay ortalama 2 bin 700 TL taksit ödeyecek. Yani asgari ücretin yaklaşık üçte biri.İBB ise her ay söz konusu ödeme için vatandaşa ayda 17 bin TL'lik bir finansman desteği sağlayacak.Bir diğer proje kira yardımı.İBB İstanbul genelinde hızlı tarama testleri yaptığı sırada 'durduğu yerde bile çökme riski taşıyan' 318 bina için harekete geçti. Bu binada oturan vatandaşlara kiracı ve mülk sahibi ayrımı yapılmadan Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın belirlediği limitin üç katı kadar kira yardımı yapılacak. Kiracılarda bu destek 12 ay, maliklerde 18 ay olacak.Bakanlığın belirlediği kira yardımı 1500 lira. İBB'nin vereceği yardımsa 4 bin 500 TL.TEB tarafından yapılan, depremzede vatandaşlara yardım paketine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:Depremde vefat eden müşterilerimizin kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçlarını siliyoruz.Deprem felaketinin yaşandığı bölgede hayatını kaybeden bireysel ve gerçek kişi ticari müşterilerimizin kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçlarını siliyoruz.Kredi ve kredi kartı borçlarını başvuru gerekmeksizin, faizsiz erteliyoruz.Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçları ile gayri nakdi kredi komisyonlarını, herhangi bir başvuruya ihtiyaç olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay faizsiz erteledik.Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis illerinde bulunan bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçları ile gayri nakdi kredi komisyonlarını, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1 ay süreyle faizsiz erteledik.Ayrıca depremden zarar gören tüm müşterilerimize, talep etmeleri halinde en uygun finansal çözümü sunuyoruz.Kredi Kartı ve POS ücretlerini almıyoruz.Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizden 2023 yılı sonuna kadar kredi kartı ve POS ücretlerini tahsil etmiyoruz.Bankacılık hizmetlerinden ücret ve komisyon almıyoruz.Depremde ağır hasara uğrayan il ve ilçelerimizdeki bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin deprem bölgesindeki diğer tüm banka ATM'lerinden para çekme, para yatırma, bakiye sorgulama ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemlerinden 31.08.2023 tarihine kadar ücret almıyoruz.Türkiye Bankalar Birliği tarafından belirtilen yardım kuruluşlarına yapılan swift ve EFT işlemlerinden ücret almıyoruz.Deprem bölgesinde hizmetinizdeyiz.Gezici TEB Şubesi müşterilerimizin finansal ihtiyaçları için deprem bölgesinde farklı lokasyonlarda hizmet sağlıyoruz.Müşterilerimizin kartlarına kolay erişmesi ve hemen kullanabilmesi için Gezici TEB Şubesi'nden anında banka kartı ve kredi kartı teslimatı yapıyoruz.Deprem bağışlarınızı 6 ay faizsiz taksitlendiriyoruz.TEB Kredi Kartları ile yapacağınız tek çekim bağış ödemelerinizi ücretsiz ve faizsiz 6 taksite bölüyoruz.