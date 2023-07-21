Cuma selası ne zaman, kaçta okunur? 2023 Cuma namazı selası ezandan kaç dakika önce başlar?

Cuma selası ve Cuma namazı saati, ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sela, bazı özel günlerde ezandan önce veya kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla minarelerden seslenmektedir. Bazı zamanlarda ise ölünün ardından okunan sela, cenaze namazını haber vermek amacıyla dile getirilmektedir. Peki, Cuma selası ne zaman okunur ve Cuma selası ezandan kaç dakika önce başlar? İşte o bilgiler..Sela, cenaze ilanından önce, cuma namazından önce okunur. Cuma selası ise cuma namazına 45 dk veya bir saat kala okunur. Cuma selasının belli bir saati yoktur. Bu nedenle Cuma namazı için ezan saatlerini baz almak daha doğru olur. Cuma selası, müezzinlerin minareden yüksek sesle salavat getirmeleri, hem insanların salavat getirmelerini hatırlatmak yönünden hem de yoğun olarak çalışan insanlara cuma namazını hatırlatmaları bakımından okunmaktadır. Böylece selayı duyan kişinin, o günün cuma olduğunu hatırlaması mümkün olmaktadır.Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler göre Cuma selası, ezandan belirli bir süre önce okunmakta ve günün önemini Müslümanlara hatırlatmaktadır. Yani Cuma Selası, Müslümanlara ibadetlerini hatırlatmak ve namaza çağırmak için okunur.