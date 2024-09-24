Haber Tarihi: 24 Eylül 2024 11:03 - Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024 12:07

Cuma günü tatil mi olacak? Cuma günü resmi tatil mi?

Son yıllarda sosyal medyada sıkça dile getirilen "Cuma günü resmi tatil olsun" talebi, Elon Musk'ın X platformunda yaptığı paylaşım sonrası yeniden gündeme geldi. Musk'ın paylaşımı büyük ilgi gördü ve binlerce kullanıcıdan destek aldı. Peki, Cuma günü resmi tatil mi olacak? Cuma günü tatil mi?

Cuma günü tatil mi olacak? Cuma günü resmi tatil mi?
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Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan "Cuma günleri tatil olsun" kampanyası büyük ilgi görüyor. Elon Musk'ın X platformunda yapılan bir paylaşımın ardından bu konu yeniden alevlendi. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar, Cuma günlerinin resmi tatil ilan edilip edilmeyeceği sorusunu sıkça dile getirmeye başladı.

Cuma günü resmi tatil mi olacak? Cuma günü tatil mi? 

Türkiye'de halihazırda beş günlük bir çalışma düzeni uygulanırken, bazı özel sektörlerde çalışma süresi altı veya yedi güne kadar çıkabiliyor. Avrupa'da çalışma saatlerinin düşürülmesi üzerine yapılan tartışmalar, Türkiye'de de benzer bir hareketlenmeye neden oldu. Özellikle dört gün çalışma, üç gün tatil modeli üzerine konuşulan bu yeni sistemin Türkiye'de de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu.

Dört gün çalışma, üç gün tatil modeli

Geçtiğimiz haftalarda medyada, dört gün çalışma ve üç gün tatil modeli üzerine yapılan denemelerle ilgili haberler yer aldı. Bu modelin uygulanması halinde, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri tatil olacak şekilde bir sistemin öngörüldüğü belirtiliyor. Ancak şu an için bu konuda resmi bir açıklama yapılmış değil.

Özellikle çalışma saatlerinin düşmesi ve hafta sonunun üç güne çıkarılması, sadece çalışanlar değil, aynı zamanda öğrenciler için de büyük bir beklenti oluşturmuş durumda. Cuma günlerinin tatil ilan edilmesi, hem daha fazla dinlenme süresi sağlayacak hem de verimliliği artırabileceği iddia ediliyor.

Cuma günü hangi ülkelerde resmi tatil?

Dünyada Cuma günlerini resmi tatil olarak uygulayan ülkelerin büyük çoğunluğu İslam ülkelerinden oluşuyor. İşte Cuma gününü resmi tatil olarak kabul eden bazı ülkeler:

Suudi Arabistan: Cuma ve Cumartesi günleri resmi tatildir.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE): Eskiden Cuma-Cumartesi tatil uygulanırken, 2022 itibarıyla Cuma günü yarım gün tatil, hafta sonu ise Cumartesi-Pazar olarak değiştirildi.

Kuveyt: Cuma günü resmi tatildir.

Umman: Cuma ve Cumartesi günleri resmi tatildir.

Bahreyn: Cuma günü resmi tatil olup, Cumartesi de tatildir.

Katar: Cuma ve Cumartesi günleri resmi tatildir.

Yemen: Cuma günü resmi tatildir.

Libya: Cuma günü resmi tatil olarak uygulanır.
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